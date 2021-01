Vụ tài xế lên gối đánh người tới tấp tại ngã tư ở Hà Nội: Nạn nhân thừa nhận chửi tài xế trước

Ảnh cắt từ clip.





Liên quan đến vụ tài xế Vũ Ngọc Long (48 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hành hung nam thanh niên đến gãy răng do góp ý việc dừng xe chờ đèn đỏ quá lâu giữa đường gây ùn tắc, sáng 14/1, trao đổi với PV báo Thanh niên, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này vẫn đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có căn cứ giải quyết sự việc..

Công an lấy lời khai của tài xế Vũ Ngọc Long. Ảnh: PL.TPHCM





Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị đánh gãy răng vì xích mích khi tham gia giao thông, Công an quận Thanh Xuân đã đề nghị đưa đi khám, giám định răng nhưng nạn nhân không đi; đề nghị cấp giấy giới thiệu cho tự đi khám nhưng nạn nhân vẫn từ chối.

Theo Công an quận Thanh Xuân, nạn nhân đã thừa nhận có chửi tài xế Long trước khi bị đánh.

Về thông tin đồn đoán 2 bên đã thương lượng hòa giải và bị hại đã rút đơn, vị chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân khẳng định nạn nhân chưa rút đơn. "Chúng tôi đang đợi kết luận giám định thương tích bên ngoài của nạn nhân, rồi xem xét các dấu hiệu tội phạm tương ứng để xử lý", vị chỉ huy thông tin trên báo Thanh niên.

Hình ảnh nam thanh niên bị hành hung giữa đường.





Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tài xế hành hung nam thanh niên là thượng úy công an đang công tác tại Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân). Đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm người tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín ngành công an.

Trước đó, tại cơ quan công an, tài xế Long khai nhận khoảng 20h30 ngày 31/12/2020, Long lái ô tô Toyota BKS 29C-583.xx cùng gia đình đi trên đường Khuất Duy Tiến.

Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, xe của Long gặp sự cố nên phải dừng lại. Lúc này anh T.A. lái ô tô đi sau xe Long đã xuống nói chuyện. Cả hai sau đó xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A. gây thương tích rồi bỏ đi, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Trước đó, tối 1/1/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip có nội dung nam tài xế bị hành hung ngay giữa ngã tư Khuất Duy Tiến do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.

Theo nội dung bài viết, khoảng 21h ngày 31/12/2020, chiếc xe bán tải di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải đang dừng đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái.

Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc. Thấy vậy, một tài xế khác đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở thì bị tài xế xe bán tải lao xuống hành hung giữa ngã tư.

Tài xế xe bán tải đánh liên tục vào mặt và đầu khiến nạn nhân bị gãy răng, rách trán và phải nhập viện cấp cứu.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị