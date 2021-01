Vụ rơi thang cuốn tại công trình ở Nghệ An: Các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Ngày 4/1, thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, sau vụ tai nạn lao động ở công trình trụ sở mới của đơn vị, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân.



Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm đình chỉ thi công và tiến hành khám nghiện hiện trường, niêm phong các thiết bị máy móc. Ngoài ra, đoàn công tác của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng đã đến làm việc, thăm hỏi các nạn nhân và kiểm định chất lượng thang tời để có kết luận chính xác về vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h45 ngày 2/1 tại công trình xây dựng trụ sở tòa nhà Sở Tài chính (nằm bên đại lộ Lê Nin). Thời điểm này, 11 công nhân đứng trong thang cuốn di chuyển lên tầng cao của tòa nhà 9 tầng. Khi thang đến khu vực tầng 7 thì bất ngờ rơi xuống. Vụ tai nạn khiến 3 công nhân tử vong, 8 người bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương nặng.

Được biết, chiếc thang gặp sự cố lắp đặt từ tháng 9/2020 và đã được kiểm định. Sức tải của thang hơn 1 tấn đủ sức chở 11 người. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố được xác định trục của thang bị gãy khiến thang rơi tự do. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để có kết luận cuối cùng.

Công trình trụ sở mới của Sở Tài chính thiết kế có 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 965 m2, do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

V. Đồng