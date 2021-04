Vụ làm đám tang cho chính mình: Người phụ nữ khai gì?

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ ở Sóc Trăng tổ chức đám tang giả đang gây xôn xao dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà Trần Thị T làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin trên báo Sóc Trăng, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà ông Nguyễn Văn Liệt, sinh năm 1962, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (Cù Lao Dung) đang tổ chức đám tang cho vợ là bà T.T.T.

Theo cáo phó của gia đình thì bà T từ trần ngày 27/3/2021 (chết tại TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chở về nhà để tổ chức đám tang).

Do nghi vấn xác chết bà T được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Cù Lao Dung tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định về phòng, chống dịch.

Cũng theo thông tin từ nguồn trên, khi mở nắp quan tài ra thì phát hiện trong quan tài không có xác chết của bà T mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ, 3 bao cát, ngoài ra không phát hiện gì khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trong quá trình lực lượng làm việc, bà T xuất hiện tại gia đình. Bước đầu bà T khai nhận việc bà giả chết là do tự bà sắp đặt ra và kêu G (con bà) và T (cháu bà) đem quan tài bà về gia đình để tổ chức đám tang.

Gia đình xây mộ để chuẩn bị an táng bà T

Trên báo Dân trí, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Bà T khai lung tung. Lúc thì bà khai giận chồng nên làm đám tang giả để xem người thân phản ứng ra sao. Lúc thì khai giả chết để những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ thế nào. Tùy mức độ hành vi, cơ quan điều tra sẽ xử lý. Việc làm đám tang giả của bà T gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự địa phương”.

Theo ghi nhận, khi đến nhà bà T thì cửa khóa. Bàn ghế tổ chức đám tang vẫn còn trong sân, chiếc quan tài được dời sang chỗ khác.

Trước vụ việc này, những người hàng xóm dự đám tang đặt vấn đề với chính quyền địa phương về số tiền họ phúng điếu nhưng chưa được trả lời.



3 bao tải cát trong quan tài.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A cho biết: "Đám tang bà T nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn. Tôi cũng phúng điếu 200.000 đồng."

Theo ông Diệp, bà T có một con trai trên 20 tuổi với người chồng chấp nối là ông Nguyễn Văn L (59 tuổi). Hai người đều có con riêng, đã lập gia đình và đi làm ăn xa.

“Tôi viếng đám tang nhưng nghe các con của bà T nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà T bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện”, vị Phó bí thư Chi bộ kể thêm.



Trước đó, theo thông tin từ địa phương, mục đích mà bà T giả chết là để trốn nợ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra các thông tin xung quanh sự việc.



K.N (th)