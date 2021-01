Vụ CSGT mất tích khi đi tuần trên sông: Rơi nước mắt cảnh 2 con nhỏ hỏi bố

Liên quan đến vụ việc Đại úy CSGT Ngô Thanh Xuyên mất tích khi đang đi tuần trên sông, vào chiều 6/1, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ lật ca nô.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ lật ca nô.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 18h30 đêm 5/1, tổ công tác của Đại úy Xuyên tuần tra bằng canô trên sông Hậu, đoạn qua thủy phận ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.



Trên Zingnews đăng tải, ca nô do Đại úy Nguyễn Phùng Khắc điều khiển chở theo Đại úy Ngô Thanh Xuyên và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm lưu thông về hướng cầu Cần Thơ. Khi đến thủy phận xã Mỹ Hòa, ca nô của tổ tuần tra vượt lên bên phải để áp gần vào sà lan đang chở 559 tấn lúa mì, đang lưu thông cùng chiều để tiến hành công tác kiểm tra. Theo cảnh sát, do sóng to gió lớn, trời tối và lực hút của nước khi sà lan đang di chuyển nên xảy ra va chạm giữa sà lan với ca nô của cảnh sát khiến ca nô sau đó bị lật úp.



Trên báo Thanh niên cho hay, hiện sức khỏe Đại úy Khắc và Thượng úy Tâm đã ổn định.



Được biết, Đại úy Xuyên đang phụ trách thủy đội Vàm Tắc, trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long. Anh sống ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, nằm đối diện với đơn vị của anh ở Vàm Tắc. Đây cũng chính là nơi vợ chồng anh sống cùng 2 con thơ và bố mẹ vợ.



Trên báo Tuổi trẻ thông tin, từ lúc nghe tin cha gặp nạn mất tích, hai con anh Xuyên, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 1 tuổi, còn quá nhỏ dại chỉ biết thẫn thờ ngồi võng chờ tin. "Chúng đã ngồi đây hai đêm rồi, tụi nó biết cha đi làm chứ không hiểu cha có về nữa không", người cha vợ rơm rớm nước mắt.



K.N (th)