Vì sao Bộ GTVT đề xuất trì hoãn việc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải?

Camera hành trình trên xe có thêm chức năng cảnh báo chính xác những người không đeo khẩu trang. Ảnh: PV

Cảnh báo thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19



Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, việc quy định lắp camera đã được chính Bộ GTVT đưa vào Nghị định 10 từ 3 năm trước khi tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định 10. Thời điểm ấy, quy định này nhận được sự đồng thuận của các bộ, ngành, giới chuyên gia cũng như chính các doanh nghiệp vận tải. Tinh thần chung của quy định này nhằm tăng cường chức năng quản lý, giám sát của nhà nước đối với hoạt động vận tải nói riêng, các hoạt động kinh tế xã hội khác nói chung.

Việc lắp camera theo các chuyên gia về giao thông cũng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và người lái xe trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như hỗ trợ các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự.

Một doanh nghiệp vận tải tuyến Nghệ An - Hà Nội cho biết, công ty đã tiến hành lắp hệ thống camera giám sát trên khoang hành khách từ đầu năm và thấy rất hiệu quả. Bên cạnh giám sát hành trình, thông qua hệ thống camera được lắp đặt trên khoang hành khách, công ty có tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, thông qua hình ảnh video truyền tải trực tiếp từ các xe về, cán bộ và nhân viên Phòng Vận tải sẽ kịp thời nhắc nhở tài xế, phụ xe thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19; nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, camera giúp công ty giám sát thái độ, mọi hành vi ứng xử của lái và phụ xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Tiếp đến là giám sát, điều chỉnh hành vi, hành động của hành khách trên xe. Đây là cơ sở để phát hiện và truy tìm khi xảy ra các tình huống như thất lạc, cầm nhầm đồ đạc, hành lý.

Tuy nhiên, khi gần đến ngày thực thi chính sách thì Bộ GTVT có công văn kiến nghị lên Chính phủ về việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Bộ GTVT kiến nghị từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo; từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên.

Bộ GTVT cho biết, đã nhận được phản ánh từ nhiều hiệp hội doanh nghiệp vận tải, theo đó các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19, dẫn đến doanh thu vận tải bị giảm sút.

Điều đáng nói, trước đó chính Tổng cục Đường bộ đã báo cáo Bộ GTVT về việc không đồng ý lùi thời hạn lắp camera lên xe kinh doanh vận tải. Đối với các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, doanh thu giảm, phương tiện phải dừng hoạt động nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ đề nghị các chính sách hỗ trợ bổ sung cho đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như giảm lãi suất vay cho các khoản vay phải trả lãi; áp dụng mức lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp; giãn nợ (bao gồm cả gốc và lãi) từ 6-12 tháng; tiếp tục cho vay các gói chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt để khôi phục sản xuất kinh doanh; các chính sách miễn giảm phí bảo trì đường bộ…

Giải pháp quan trọng giúp khóa chặt nguồn lây dịch bệnh qua vận tải

Hệ thống cảnh báo được gửi về cho đơn vị kinh doanh vận tải qua phần mềm nếu phát hiện các hành vi như tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Nỗ lực minh bạch hóa các hoạt động quản lý nhà nước bằng camera đang được Chính phủ liên tục thúc đẩy trong thời gian qua. Gần đây nhất, ngày 3/2/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký quyết định phê duyệt đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính".

Mục tiêu tổng quát của đề án sẽ nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc; xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; trong đó có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung...; xây dựng hành lang pháp lý trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh.

Theo đề án này, Bộ GTVT có nhiệm vụ đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm kết nối, liên thông đồng bộ với hệ thống do ngành Công an quản lý để phục vụ việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và nhiệm vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng công an.

Mặc dù các doanh nghiệp vận tải đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, song các chuyên gia nhận định, việc lắp đặt camera giám sát hành trình là rất cần thiết, nhằm kiểm soát hoạt động của lái xe, ngăn ngừa, xử lý xe chở quá tải, nhồi nhét khách, chạy sai hành trình, luồng tuyến. Điều này cũng là bảo vệ quyền lợi, an toàn tính mạng của chính hành khách trên xe.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, việc kiểm soát chặt vận tải hành khách là giải pháp quan trọng nhằm khóa chặt nguồn lây từ địa phương này sang địa phương khác. Thực tế, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển người trái phép từ vùng dịch về.

"Công tác lắp đặt camera giám sát thì cả thế giới, cả nước ta đã làm bao nhiêu năm nay rồi. Cái này có hiệu quả hay không phụ thuộc vào việc xử lý thông tin. Khi mà chúng ta làm tốt thì vi phạm có thể tiến đến không đáng kể, không phải là 60-70% mà có thể lên tới 90%, khi mà lái xe họ biết là nếu họ vi phạm thì chắc chắn họ bị xử phạt", TS Khương Kim Tạo (chuyên gia giao thông) bày tỏ.

Được biết hiện nay, cả nước có khoảng 100.000 xe khách từ 9 chỗ trở lên phải lắp camera giám sát theo quy định tại Nghị định 10/2020. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp đã lắp camera phục vụ nhu cầu quản lý, số còn lại đều chưa thực hiện lắp đặt. Một trong những nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp còn lưỡng lự là đang chờ đợi một hướng dẫn cụ thể, chi tiết từ các cơ quan quản lý Nhà nước về việc lắp đặt camera sao cho đúng cách, đúng chủng loại... Bởi đến thời điểm này, cơ quan quản lý vẫn chưa công bố quy chuẩn của hệ thống camera giám sát để các doanh nghiệp có cơ sở thực hiện.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 23/6, đại diện Bộ GTVT cho biết, đến thời điểm này Bộ vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Chính phủ liên quan đến đề xuất trì hoãn việc lắp camera lên xe kinh doanh vận tải. Về phía Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia bày tỏ quan điểm ủng hộ việc sớm triển khai lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình. Cơ quan này đánh giá dữ liệu từ camera giám sát sẽ giúp góp phần đáng kể giảm tai nạn giao thông.

Nhóm Phóng Viên