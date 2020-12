Vận hành thử toàn hệ thống đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Để đánh giá an toàn, phục vụ công tác nghiệm thu, sáng 12/12, toàn bộ hệ thống đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được tiến hành vận hành thử.





Theo kế hoạch đề ra, từ ngày 12 – 31/12, toàn hệ thống đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành thử. Theo đó, 9/13 đoàn tàu (ba tàu dự phòng) sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày, theo hai hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến (Cát Linh – Yên Nghĩa).

Trong thời gian chạy thử (20 ngày), toàn bộ 9 đoàn tàu của dự án được đưa vào vận hành từ ga Yên Nghĩa đi hơn 13 km trên cao tới Cát Linh. Tốc độ chạy tàu trung bình 35 km/h, thời gian đi từ ga đầu đến ga cuối hết 30 phút. Mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở hơn 900 người.

Thông tin từ lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, trong thời gian vận hành thử, Tổng thầu Trung Quốc sẽ hướng dẫn các nhân sự Việt Nam (được đào tạo tại Trung Quốc) thực hiện vận hành dự án. Trước đó, Công ty Metro Hà Nội đã cho toàn bộ gần 700 lao động vận hành tuyến Cát Linh – Hà Đông thực hành, diễn tập các tình huống trên tuyến. Các đoàn tàu chạy với tần suất đến ga 6-7 phút/chuyến, giờ cao điểm có thể 2-3 phút/chuyến. Ở mỗi ga, đoàn tàu dừng lại khoảng 30 giây để hành khách lên xuống.

Ngày 12/12, toàn hệ thống đoàn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành thử. Ảnh: Kenh14





Thông tin từ VTC News cho hay, trước khi vận hành thử hệ thống, tổng thầu dự án sẽ chạy thử đoàn tàu 8 ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt. Cụ thể: 3 ngày đầu dành kiểm tra hạng mục chạy tàu; giãn cách 2-3 phút/chuyến và kết hợp diễn tập xử lý các sự cố. Trong 5 ngày tiếp theo, 6 đoàn tàu được chạy thử từ 8h - 18h, từ đầu đến cuối ga ở cả hai hướng tuyến.

Hệ thống được vận hành theo cơ chế điều khiển tập trung, tự động từ Trung tâm Điều hành OCC đặt tại Depot Hà Đông. Thông tin, tín hiệu trên tuyến tự động truyền về trung tâm điều hành. Tàu được điều khiển bằng hệ thống bán tự động, lái tàu sẽ tăng giảm tốc độ qua các nút bấm, cần gạt trong khoang lái.

Theo ghi nhận từ PLO, quá trình này Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, tư vấn độc lập Pháp (Liên danh Apave - Certifer – Tricc, do Việt Nam thuê), chủ đầu tư sẽ cùng giám sát và đưa ra đánh giá an toàn, kỹ thuật khai thác. Trong đó, tư vấn Pháp sẽ có những đánh giá riêng. Nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thì tư vấn Pháp mới cấp chứng chỉ cho dự án. Từ đó, Bộ GTVT sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Nội đưa vào khai thác thương mại.

Được biết, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài hơn 13km, 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở hơn 900 người, tối đa 1.326 người, vận tốc thiết kế 80km/h, vận tốc khai thác thương mại trung bình 35km/h. Dự kiến khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu 6-7 phút/chuyến, về sau sẽ nâng lên 2-3 phút/chuyến, mỗi giờ vận chuyển tối đa được 28.500 hành khách.

Dự án này được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2008 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỉ đồng (tương đương 552 triệu USD). Quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh lên 18.000 tỉ đồng (tương đương 868 triệu USD).

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc với giá trị hơn 669 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam hơn 198 triệu USD. Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói, trong đó Tổng thầu là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc. Thời hạn bảo hành dự án là 2 năm.

L.Vũ