Va chạm với ô tô tải: Nam công nhân Hải Dương tử vong trên đường đi làm

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (12/01), đại diện UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, khoảng 5h10 rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Nghĩa An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến nam công nhân tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nam công nhân tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, trước khi xảy ra sự việc, anh Đ.K.L (SN 1997), trú tại thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang) điều khiển xe máy BKS 34E1-193.72 đi từ nhà đến công ty tại Khu công nghiệp Đại An (TP. Hải Dương) để làm việc. Khi đi đến đoạn gần cổng trường Tiểu học xã Nghĩa An xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 22C-014.06 (chưa xác định được danh tính tài xế). Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ và xe máy hư hỏng phần đầu.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa An cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Ninh Giang, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cùng cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan, xác minh danh tính tài xế ô tô tải và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô tải rời khỏi hiện trường. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, nạn nhân là con trai út trong gia đình và chưa xây dựng gia đình. Cách đây 2 năm, anh L. hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và xin vào làm tại 1 công ty thuộc Khu công nghiệp Đại An (TP. Hải Dương).

Đức Tùy