Tuyết phủ trắng Sa Pa và Y Tý

Sáng 11/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

Lúc 6h, nhiệt độ quan trắc được tại Sa Pa (Lào Cai) là -0,8 độ C, mức thấp nhất kể từ đầu mùa.

Tuyết rơi ở thị trấn Sa Pa đêm 10/1, phủ một lớp mỏng lên nóc ôtô. Ảnh: Phạm Thắng.

Bà Đào Thị Thanh Nga, Trạm trưởng Khí tượng Sa Pa, cho biết nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan xuất hiện mưa tuyết.

Tuyết rơi với cường độ nhẹ cùng với mưa nhỏ, bắt đầu lúc 0h ngày 11/1 và kéo dài khoảng 30 phút rồi chấm dứt.



Ngoài ra, tại xã vùng cao Y Tý (Bát Xát) cũng xuất hiện mưa tuyết với cường độ mạnh. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở Lào Cai năm nay.

Theo người dân địa phương, tuyết bắt đầu rơi dày lúc 1-2h sáng và kéo dài đến sáng nay. Nhiệt độ tại đây xấp xỉ 0 độ C.

Tuyết bắt đầu rơi dày lúc 1-2h và kéo dài đến sáng 11/1 ở xã vùng cao Y Tý (Bát Xát). Ảnh: Minh Hải.

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đêm nay, không khí lạnh tăng cường xuống thấp khiến nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục giảm sâu.



"Mưa tuyết sẽ rơi nhiều hơn tại xã Y Tý, dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn và tỏa xuống Sa Pa", ông Hải cho biết.

Chuyên gia nhận định trong đợt mưa tuyết đang xảy ra ở Sa Pa và Y Tý, tuyết rơi xuống bị ngấm nước mưa nên không tơi xốp như các đợt mưa tuyết trước đây. Trạng thái này có thể kéo dài đến hết đêm nay (11/1).

Tuyết rơi dày, phủ trắng nóc nhà và những con đường thuộc xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Minh Hải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào.



Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Ngày 11-13/1, các tỉnh đồng bằng chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, độ ẩm giảm hơn so với những ngày trước. Nhiệt độ ở vùng núi phổ biến 4-7 độ C.

Tuyết phủ trắng xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) sáng 11/1. Ảnh: Lý Xá Xuy.

Từ ngày mai (12/1), nhiệt độ ngày và đêm tại miền Bắc có sự chênh lệch lớn. Ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 18-20 độ C. Mức nhiệt rét đậm, rét hại dưới 13 độ C chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm ở các tỉnh đồng bằng.



Không khí lạnh tăng cường có xu hướng chi phối nhiều hơn ở vùng núi Tây Bắc nên nhiều nơi ở Lào Cai và Lai Châu có thể tiếp tục xuất hiện mưa tuyết trong đêm nay và ngày mai (12/1).

Trong khi đó, vùng núi cao phía đông bắc bắt đầu tăng nhiệt làm tan các lớp băng tuyết.

