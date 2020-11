Tuyên Quang: Một chiến sĩ công an thiệt mạng sau va chạm giao thông

Trao đổi với phóng viên ngày 26/11, lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) xác nhận, một chiến sĩ công an của đơn vị vừa thiệt mạng do tai nạn giao thông.



Trước đó khoảng 21h tối qua (25/11), anh Ma Văn Chiến (SN 1996, trú tại Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá) lái xe máy BKS 22F-1243.XX chạy trên quốc lộ 2C. Khi đi đến thôn Tuân Lộ, xã Sơn Dương đã va chạm với xe đầu kéo BKS 77C-063.83 kéo theo rơ mooc 77R-004.51 do Đặng Thanh Sang (SN 1982, trú tại Mỹ Hoà, Phú Mỹ, Bình Định) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chiến sĩ công an thiệt mạng.

Vụ tai nạn khiến anh Chiến ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người, chết tại chỗ.

Được biết, anh Ma Văn Chiến hiện đang là chiến sĩ Công an nhân dân, công tác tại Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nhật Tân