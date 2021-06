Tử nạn thương tâm khi cứu người đuối nước: Làm thế nào để hạn chế nguy cơ?

Tử vong vì cứu người đuối nước





Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh đã tìm được thi thể cháu Nguyễn Tấn Đ. (16 tuổi) bị đuối nước tại sông Sài Gòn (đoạn thuộc xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, thi thể cháu Võ Thị Thanh Th. (14 tuổi) đã được người dân tìm thấy.

Theo cơ quan công an, vụ việc thương tâm xảy ra khoảng 11h ngày 21/6. Thời điểm trên có 5 thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 16 rủ nhau ra tắm sông, gồm: Nguyễn Tấn Đ.; Mai Thị Hồng G.; Phan Thị N.Y. cùng 2 chị em Võ Thị Thanh Th. và Võ Thị Phương Th.

Sau 20 phút, Thanh Th. và N.Y. có dấu hiệu bị đuối nước nên Nguyễn Tấn Đ. bơi ra cứu. Sau khi cứu được N.Y. đưa lên bờ, Đ. tiếp tục bơi ra cứu Thanh Th. thì bị đuối sức, mất tích.

Biết tin về vụ tai nạn, người dân xung quanh tổ chức tìm kiếm. Đến 14h, mọi người thấy thi thể cháu Thanh Th. cách nơi bị nạn khoảng 150m.

Người dân không tìm được cháu Đ. nên gọi báo công an nhờ hỗ trợ. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đội cứu nạn đã đưa thi thể cháu Đ. lên bờ.

Những vụ tử nạn thương tâm vì cứu người đuối nước không phải là hiếm.

Cuối tháng 5/2021, một nam hướng dẫn viên du lịch đã tử vong ở Phú Quốc khi cứu 2 em nhỏ khiến nhiều người tiếc thương.

Những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân quả cảm.





Theo đó, sáng 29/5, Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam thanh niên quê Quảng Bình tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 28/5, tại khu vực bãi biển Ông Lang, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc. Thấy 2 cháu bé tắm biển bị đuối nước, nam thanh niên này đã nhanh chóng lao xuống cứu.

Không may, vừa đưa được hai cháu bé vào bờ an toàn, người này lại bị sóng to đẩy ra xa. Những người dân có mặt gần đó đã gọi cứu hộ đến ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân vào bờ vào dùng mọi biện pháp sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, do bị sóng cuốn trôi đến gần 1 giờ đồng hồ, nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trong CLB Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, nạn nhân tên D.M.T. (26 tuổi, trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), hiện đang là hướng dẫn viên du lịch. Được biết, anh T. có ước mơ được đi dẫn khách du lịch tham quan khắp quê hương đất nước sau khi hết mùa dịch, nhưng mong ước này của anh đã mãi mãi khép lại.

Vào sáng 1/5, sự việc nam thanh niên tử vong khi cứu 3 người đuối nước khiến không ít người xót xa. Một lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết sự việc xảy ra chiều 30/4 tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận. Một nhóm sinh viên của ĐH Huế nhân dịp nghỉ lễ đã đến đây tắm biển.

Khi đang tắm, có 3 sinh viên bị nước cuốn trôi ra xa dần. Thấy bạn mình kêu cứu, anh Nguyễn Văn Nh. (23 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được 4 người bạn vào bờ, Nh. bị nước biển cuốn đi do đuối sức.

Người dân sau khi chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng gọi cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Nạn nhân được tìm thấy sau 30 phút tìm kiếm, trong tình trạng nguy kịch và tử vong ít phút sau đó. Được biết, Nh. đang là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Cách ứng cứu khi gặp người đuối nước



Việc cứu người đuối nước là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng cứu sai cách lại vô cùng nguy hiểm, dễ kéo thêm nhiều nạn nhân. Khi bạn vội vã nhảy xuống, dòng nước, thậm chí nạn nhân có thể kéo bạn theo. Lúc này, lực kéo lớn vô cùng, chỉ cần một chút sơ sẩy thì ngay cả việc biết bơi cũng không thể cứu được bạn. Do đó, các huấn luyện viên cứu đuối thường khuyên mọi người hạn chế cứu trực tiếp.



Khi thấy một người đuối nước, trước hết bạn cần nhanh chóng tri hô lớn cho nhiều người biết. Cùng với đó, cần nhanh chóng tìm cây sào, mái chèo, dây thừng, phao… để họ bám vào. Nếu không có vật gì xung quanh, huy động quần áo của mọi người để cột thành dây dài, quăng cho nạn nhân. Nếu nạn nhân ra xa tầm với, cần một người biết bơi ra cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, cần dùng dây buộc người cứu hộ, một đầu cho người trên bờ giữ hoặc buộc vào cọc neo, cây lớn. Dù họ bất tỉnh hay tỉnh táo cũng không nên ôm nạn nhân. Bạn hãy để họ níu vào hoặc túm áo, buộc dây để có thể kéo họ vào bờ. Nên kết hợp cả sức bơi lẫn sức kéo của những người còn lại.

Với nạn nhân đuối nước, để tăng thêm thời gian cho người ứng cứu, bạn cần tìm cách 'bơi tự cứu'. Thay vì vùng vẫy la hết, bạn cần bình tĩnh nhắm mắt, miệng ngậm nín thở hạn chế nước vào phổi. Thả lỏng toàn cơ thể, chân quạt nhẹ để người có thể nhô lên. Khi thoát khỏi mặt nước, cần nhanh chóng hít một hơi sâu và dài. Thở ra từ từ khi ở dưới nước. Việc này tăng cơ hội sống sót cho bạn cũng như người ứng cứu.



