Thông tin cho PV, đại diện Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ việc nam thanh niên vi phạm luật giao thông và đấm vào mặt Trung úy cảnh sát khiến Trung úy này bị chảy máu.

Vết máu trên gương mặt Trung úy công an

Theo đó, vào sáng nay (18/12), trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Tam Bạc thuộc phường Phan Bội Châu, Tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng phát hiện xe máy do Lưu Tuấn Nghĩa (29 tuổi), trú phường Đằng Lâm, quận Hải An điều khiển vi phạm lỗi chuyển hướng không bật đèn xi-nhan.

Ngay sau đó, thành viên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nam thanh niên nói trên. Khi bị dừng xe, Lưu Tuấn Nghĩa chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe và không xuất trình được giấy phép lái xe, bảo hiểm.

Nam thanh niên bị khống chế đưa về phường

Quá trình kiểm tra, tổ công tác giải thích các lỗi vi phạm nói trên cho nam thanh niên và sẽ bị tạm giữ phương tiện. Thấy vậy, Nghĩa không chấp hành và giằng co với cảnh sát. Trong quá trình giằng co, Nghĩa bất ngờ đấm vào mặt Trung úy L.Q.T khiến anh T. bị thương chảy máu mũi. Ngay lập tức, Nghĩa được đưa về Công an phường Phan Bội Châu.

Cũng theo đại diện cơ quan công an, khi kiểm tra nhanh cho thấy Nghĩa dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đức Tùy