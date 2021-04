TP.HCM: Khối bêtông 'khủng' đổ sụp xuống trường mầm non

Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Ban Mai (đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4) phản ánh, trong chiều hôm qua, (ngày 12/4), vào khoảng hơn 13 giờ, một khối bêtông khá lớn trong trường đổ sụp xuống sân trường.



Anh P.H, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Ban Mai cho biết, khi vào giờ đón con, chứng kiến cảnh khối bêtông vỡ rơi xuống sân, nhiều phụ huynh cùng thót tim lo sợ con mình bị tai nạn.

Khối bêtông rơi xuống sân trường. Ảnh: BĐCC

Một phụ huynh khác phản ánh do gió to kéo và giật mạnh dàn lưới che mát, bung khỏi móc giữ gắn vào bê tông, kéo luôn khối bêtông đổ sụp. Khi rơi xuống sân trường, khối bêtông vỡ thành nhiều mảng với kích thước lớn, ngổn ngang. "Khối bêtông rơi vỡ ngay sân trường, cũng may trong giờ trưa và trời mưa nên các bé không ra sân. Nếu không thì hậu quả khôn lường"- phụ huynh này cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một phó Phòng GD-ĐT quận 4 xác nhận có sự việc xảy ra, nhưng không gây tai nạn về người. Trong ngày hôm nay, theo báo cáo của trường, các học sinh vẫn đi học đầy đủ, và sáng nay đã tổ chức dọn dẹp sân trường.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, hôm nay, quận 4 cũng đang tổ chức họp với các bên liên quan để nghe báo cáo về sự cố này.

Theo Nld