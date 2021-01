TP.HCM chuyển lạnh

Hai ngày qua, nhiệt độ đêm và sáng sớm tại TP.HCM giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Riêng khuya 9/1, nhiệt độ giảm sâu hơn, khoảng 22 độ C - giảm 3-4 độ C so với những đêm trước. Đến sáng 10/1, nhiệt độ lúc 7h là 23 độ C, trời se lạnh, độ ẩm 63%.

Nguyên nhân nhiệt độ giảm sâu hơn từ đêm 9/1 là do một bộ phận không khí lạnh mạnh từ miền Bắc di chuyển xuống phía nam.

TP.HCM lạnh từ khuya 9/1, sáng 10/1. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh tiếp tục hình thành và đang di chuyển xuống nước ta, dự kiến ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc từ đêm 10/1. Sau đó, không khí lạnh này tiếp tục di chuyển xuống phía nam khiến nhiệt độ các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục giảm sâu vào sáng sớm và đêm khuya.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo trong 10 ngày (9-19/1), nhiệt độ trong ngày tại TP.HCM ở khoảng 25-32 độ C. Nhiệt độ ban đêm khoảng 20-24 độ C. Độ ẩm thấp, trong khoảng 50-70%.

Trong đó, dự báo đêm 11-12/1 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 20 độ C tại huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Gò Vấp và TP Thủ Đức. Đêm 13/1 và đêm 15-16/1, một số nơi ở những khu vực kể trên nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống 20 độ C sau khi tăng nhẹ những ngày trước đó.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại các địa phương ở TP.HCM trong khoảng 10 độ C.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan đưa ra cảnh báo biên độ nhiệt này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt những người có bệnh hô hấp, phụ nữ có thai... Người dân cần lưu ý mức chênh lệch nhiệt độ để tự bảo vệ sức khỏe.

Về chất lượng không khí, ứng dụng PAMAir cho thấy màu xanh trong lành ở hầu hết điểm quan trắc trong TP (theo cách tính AQI của Việt Nam - VN AQI). Chỉ riêng xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), nơi có chỉ số AQI cao nhất là 254 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual ghi nhận chỉ số AQI ở TP.HCM lúc 7h đạt ngưỡng trung bình - 69 đơn vị. Dự báo mức AQI trung bình cả hôm nay tại TP.HCM là 103 đơn vị.

Cụ thể, lúc 7h sáng nay, AirVisual ghi nhận 2 điểm quan trắc có ngưỡng không khí trong lành là phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) - 49 đơn vị, và phường 22 (quận Bình Thạnh) - 49 đơn vị. Nơi ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở ngưỡng 109 đơn vị, là điểm đo tại đường Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận).

Hai ngày tiếp theo, 11-12/1, AirVisual dự báo chỉ số AQI của TP.HCM tiếp tục duy trì ngưỡng trung bình. Từ 13/1 đến 15/1, chỉ số tăng lên ngưỡng có hại cho sức khỏe, trong khoảng 122-145 đơn vị.

Về thời tiết trên biển, dự báo ngày và đêm nay, do ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tăng cường trở lại nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển của TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,5-6 m.

Theo Thu Hằng

Zingnews