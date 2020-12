Tối 9/12, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Đường sắt Công an TP HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Phú Nhuận.



Khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông đi xe máy mang BKS 59U1 – 976xx đi không vững, mùi nồng nặc mùi rượu bia nên tổ công tác ra hiệu dừng xe. Tại đây, người điều khiển xe máy không chịu đo nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ mà tháo chạy vào nhà vệ sinh của cây xăng bên cạnh.

Tổ công tác đã ngăn chặn và yêu cầu người này đến chốt đo độ cồn làm việc.

"Tôi muốn đi vệ sinh, tại sao các anh không cho tôi đi vệ sinh, nhu cầu cá nhân của tôi. Tôi đi vệ sinh xong sẽ ra đo độ cồn", người này nói.

Bị yêu cầu đo nồng đồ cồn, người đàn ông "chơi chiêu" đi vệ sinh.

Sau khi cự cãi với CSGT, đơn vị buộc phải gọi sự hỗ trợ từ công an phường. Có mặt đại diện của công an phường, người này vẫn không chịu xuất trình giấy tờ, không chịu đo độ cồn và cự cãi với công an.

Một người đàn ông khác tên D. quê tỉnh Quảng Ngãi đi xe máy biển số 76G-xxxx chạy xe không vững hướng về sân bay Tân Sơn Nhất nên tổ công tác đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Kết quả đo độ cồn của ông D. là 0.520miligam/ 1 lít khí khí thở nên bị tổ công tác lập biên bản xử phạt tạm giữ phương tiện, tước bằng lái 23 tháng, phạt tiền 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, không chịu ký vào biên bản xử phạt, xin CSGT bỏ qua vi phạm. Sau một hồi xin không thành, ông D. bỏ đi nên bị CSGT yêu cầu đến làm việc.

Tương tự, cặp vợ chồng đi xe máy biển số TP HCM có biểu hiện say xỉn bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy CSGT, người chồng loạng choạng, làm phương tiện và người té ra đường. Tổ công tác đã dựng xe đưa vào chốt rồi đo độ cồn người đàn ông này.

Kết quả, người này có độ cồn 0.566miligam/1 lít khí thở nên bị tổ công tác lập biên bản xử phạt. Người này kể cảnh khổ, không có tiền, nên xin CSGT bỏ qua vi phạm nhưng bị từ chối.

Sau một hồi xin không thành, xe bị tạm giữ người này nổi nóng cự cãi với CSGT. Cán bộ, chiến sĩ CSGT Tân Sơn Nhất giải thích rồi đưa xe máy người vi phạm về trụ sở.

Người đàn ông này cùng vợ đón xe ôm công nghệ để về nhà và không quên thách thức, chỉ tay vào lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Ngọc Quyên