TP Vinh kéo dài thêm 3 ngày "ai ở đâu yên đó"

Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch trên địa bàn TP Vinh vẫn rất phức tạp, số ca mắc mới trong ngày vẫn tăng cao. Tính từ đầu mùa dịch đến nay TP Vinh có số ca mắc nhiều nhất trong 21 địa phương của tỉnh với 419 ca.

Cơ quan chức năng lấy mẫu sàng lọc cộng đồng ở TP Vinh.

Hơn nữa, qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở TP vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới. Hiện, TP Vinh vẫn đang triển khai lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 2 nhằm lọc kỹ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.



Lực lượng chức năng kiểm soát chặt người dân đi ra ngoài đường.

Trước đó, ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16 vì sự an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân.

Đồng thời, các cơ quan chức năng khoanh vùng, ưu tiên xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao; xét nghiệm đối với toàn bộ người dân trong khu vực. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải được tổ chức chặt chẽ, an toàn, không để xảy ra tình trạng lộn xộn. Người dân được miễn phí kinh phí xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, không ra khỏi nơi cư trú, kiên quyết yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", đây là điều kiện để kiểm soát dịch bệnh.

V. Đồng

