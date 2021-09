Với tình hình số ca nhiễm tăng cao liên tục mỗi ngày, nhiều F0 đang điều trị tại nhà, các cá nhân, tổ chức đã đứng ra xây dựng các mô hình hỗ trợ, ATM oxy miễn phí với mong muốn giúp người dân vượt qua khó khăn lúc đại dịch.

Tuy vậy, với lý do khách quan và chủ quan nhiều người dân không trả lại bình oxy sau khi được hỗ trợ.

Trao đổi với PV, đại diện của tổ chức "Oxy Sài Gòn miễn phí" cho biết: “Trong những ngày qua, chúng tôi đã gặp phải tình trạng người dân sử dụng bình oxy miễn phí rồi không trả lại bình. Việc này khiến việc hỗ trợ oxy cho bà con gặp nhiều khó khăn khi không có vỏ bình để nạp tiếp oxy”.

Tổ chức "Oxy Sài Gòn miễn phí" đã hỗ trợ nhiều F0 tại nhà khi có nhu cầu sử dụng oxy.

Cũng theo đơn vị cung cấp oxy miễn phí này, việc người dân không trả lại bình oxy thường có 3 lý do. Thứ nhất, do người dân chuyển nặng đi điều trị, cách ly tập trung nên đóng cửa nhà và bình oxy bị mắc kẹt; Thứ hai, do người dân có tâm lý dự trữ cho tình huống người thân bị chuyển nặng; Thứ ba, người dân đem bình oxy đi bán.

Việc không nhận lại được bình oxy khiến nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ oxy miễn phí gặp không ít khó khăn.

Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương cũng đã chia sẻ về việc nhiều người dân không trả lại bình oxy khi nhận được hỗ trợ. Cụ thể, khi mang đi hỗ trợ 1.000 bình oxy còn lại 400 bình. Nghệ sĩ Việt Hương đã phải khắc tên lên số điện thoại để mong người dân tiếp nhận bình trả về.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cùng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt đợt dịch vừa qua.

Cá biệt, theo các tổ chức hỗ trợ bình oxy miễn phí, nhiều người dân còn lừa dối đơn vị hỗ trợ bình oxy miễn phí nhằm lấy bình oxy dự trữ nên các đơn vị này trước khi giao bình đều phải thêm bước xác minh để đảm bảo trao đúng đối tượng cần.

Ông Lê Hoàng Minh (Trưởng ban Công nhân Lao động, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Trước đây, khi chưa có các trạm y tế lưu động, tình trạng này xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, gần đây, do có 418 trạm y tế lưu động được thiết lập nên tình trạng này diễn ra không đáng kể.

Việc có trạm y tế lưu động khiến viêc theo dõi tiến độ sử dụng bình oxy tại nhà của người dân được giám sát chặt chẽ. Các tình nguyện viên, đoàn viên cũng đang phối hợp chặt chẽ để giúp các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ người dân vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch".

Người dân nên an tâm vì đã có các trạm y tế lưu động của Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế TP Hồ Chí Minh để giám sát chặt việc điều trị F0 tại nhà. Do đó, không nên quá lo lắng, dự trữ bình oxy khi không thực sự cần thiết, trả lại bình oxy cho các tổ chức thiện nguyện sau khi đã sử dụng.

