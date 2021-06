Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự vẫn

Liên quan đến vụ người phụ nữ nhảy cầu tự vẫn ở Nghệ An, trưa nay (24/6), Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vào khoảng 6 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn và người dân địa phương tìm thấy.

Cầu Đô Lương nơi xảy ra sự việc.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy cách vị trí nhảy cầu khoảng 700 m. Lực lượng chức năng và người dân đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ ngay sau đó.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 23/6, nhiều người dân nhìn thấy một người phụ nữ đi lên cầu Đô Lương (đoạn qua địa bàn xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương). Khi đi lên đến giữa cầu, người này để lại một đôi dép rồi nhảy xuống sông Lam tự tử trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Nghi nạn nhân nhảy cầu tự tử, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng để tìm kiếm.



Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.H. (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương). Được biết, nạn nhân H. đã có gia đình và 3 người con.

