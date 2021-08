Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi đánh bắt cá trên biển bằng cà kheo

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 29/8, ông Nguyễn Văn Công (62 tuổi, trú tại xã Hải Triều) mang cà kheo và dụng cụ đi đánh bắt tôm, cá ở vùng biển giáp ranh hai xã Hải Triều và Hải Chính.

Sau gần 1 ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn mới tìm thấy thi thể nạn nhân

Đến 12 giờ cùng ngày, gia đình không thấy ông Công trở về nên đã trình báo chính quyền địa phương.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng ngư dân trên địa bàn và gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng chỉ thấy dụng cụ khai thác hải sản của ông Công nằm cách bờ vài trăm mét, thuộc vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Triều và Hải Chính.

Do thời tiết ngày 29/8 có gió lớn, triều cường nên các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ gồm công an, biên phòng, ngư dân và thợ lặn tập trung tìm kiếm suốt đêm qua vẫn chưa thấy nạn nhân.

Phải đến gần 6 giờ sáng nay, 30/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Công. Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần vị trí gặp nạn trên vùng biển giáp ranh giữa xã Hải Triều và Hải Chính. Nguyên nhân tử vong được xác định do đuối nước.

Cũng trong sáng nay, sau khi hoàn thiện các thủ tục, địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

Theo những ngư dân có kinh nghiệm đi biển tại địa phương, nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn Công có thể do trong quá trình đánh bắt tôm, cá bằng cà kheo, lưới mắc dưới đôi cà kheo của ông Công bị vướng vào vật thể dưới biển nên ông lặn xuống gỡ hoặc do nạn nhân gặp tai nạn bất ngờ, bị sóng biển cuốn đi. Do không có người ở gần phát hiện, cứu nạn kịp thời nên nạn nhân đã tử vong.

Theo Tiền phong

