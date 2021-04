Tích cực tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Tối 4/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) vẫn đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh) tự tử.



Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm.





Trước đó, vào khoảng 23h ngày 3/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có người nghi đã nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai tìm kiếm suốt đêm. Hiện nay, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Chiếc xe máy cùng giấy tờ tùy thân được để lại trên cầu.





Trước đó, người dân phát hiện 1 chiếc xe máy cùng giấy tờ tùy thân được để lại trên cầu Bến Thủy. Danh tính người phụ nữ nghi đã nhảy cầu bước đầu được xác định là chị N.T.H (sinh năm 1989, trú xóm Tân Trung, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

A. Lâm