Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu"

"Khó khăn gấp hai thì nỗ lực gấp ba"



Ngày 24/3, Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó đoán định.

Toàn cầu hóa, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại nhiều cơ hội; nhưng nhiều nhân tố bất ổn, rủi ro gia tăng như: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử từ đầu năm 2020 đã tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, khu vực và sự phát triển của các quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tổng kết của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nước, kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài, những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là xâm nhập mặn, hạn hán, ngập lụt, bão lũ, sạt lở đất chưa từng có … và đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tuy còn những tồn tại, hạn chế nhưng công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và sáng tạo, đóng góp vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước trong 5 năm 2016-2020, tô đậm thêm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới.

Toàn thể phiên họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quán triệt thực hiện quan điểm điều hành trong tình hình mới với tinh thần "khó khăn gấp hai thì nỗ lực gấp ba", quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển KTXH.

Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm ổn định, an toàn xã hội; đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để triển khai thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo thực hiện phù hợp các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, nhân văn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Quan tâm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Báo cáo cũng nêu rõ, nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ quan tâm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, tăng cường giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh nguy hiểm lây lan trong cộng đồng trên diện rộng; triển khai đồng bộ hệ thống quản lý tiêm chủng tới tất cả các điểm tiêm chủng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải các bệnh viện; thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm, giúp giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội, giám định thanh toán bảo hiểm y tế; đổi mới phương thức chi trả bảo hiểm y tế. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 76,5% năm 2015 lên khoảng 90,85% năm 2020, vượt mục tiêu Quốc hội giao (80%).

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", đề cao trách nhiệm của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm; đổi mới cơ chế, đơn giản hóa TTHC trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là sự cống hiến, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, hy sinh quên mình của đội ngũ y bác sỹ, lực lượng quân đội, công an ngày đêm trên tuyến đầu phòng, chống dịch, nước ta đã cơ bản ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19, điều trị có hiệu quả các ca bệnh nặng, hiểm nghèo, được các tổ chức quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lê Bảo