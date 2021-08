Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân tự bơi vào bờ

Liên quan vụ việc thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng, ngày 31/8, Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết.

Thiếu nữ trước khi nhảy xuống sông. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 30/8, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của người dân về việc có cô gái rất trẻ bên ngoài lan can cầu Nhật Tân theo hướng Võ Chí Công đi huyện Đông Anh.



Mặc dù, nhiều người động viên, khuyên can nhưng cô gái này đã thả rơi tự do từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.



Nhận được thông tin, Công an phường Phú Thượng và lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm kiếm cứu nạn. May mắn, ngay sau khi rơi tự do từ trên cao xuống, cô gái đã tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay trong buổi tối cùng ngày, cơ quan công an sở tại đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội nơi cô gái được đưa vào cấp cứu để xác định, hỗ trợ người bị nạn. Ban đầu xác định thiếu nữ này tên L.T.H. (SN 2006, quê quán huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), hiện tạm trú tại quận Cầu Giấy. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân tự tử là do bố mẹ bắt về quê.

Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, kíp cấp cứu đã chụp chiếu nhưng chưa phát hiện bị chấn thương trên thân thể. Tuy nhiên, sau khi người này phục hồi, bác sĩ đã đề xuất chuyển xuống Bệnh viện E (Hà Nội) để tiếp tục điều trị theo dõi.



Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân chứng cho hay, khoảng 19h tối 30/8, anh di chuyển trên cầu Nhật Tân qua được trụ cột thứ nhất thì thấy thiếu nữ đứng khóc ở ngoài lan can. Thấy vậy, anh vội dừng xe xuống khuyên bảo cô gái đi vào bên trong nhưng không được.

Một cán bộ Đội Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Tây Hồ nói, khi ra hiện trường, thiếu nữ đã nhảy xuống sông được khoảng 20 phút và tự bơi được vào bờ. Người dân phối hợp đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Trước đó, vào tối 30/8, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhảy từ lan can cầu Nhật Tân xuống sông Hồng tự tử khiến nhiều người rùng mình, sợ hãi.

Theo nội dung trong đoạn clip, cô gái đứng trên thành cầu Nhật Tân quay mặt về phía đường xe đi lại, lúc này có nhiều người đứng bên trong lề đường ra sức khuyên cô này bình tĩnh, không nghĩ quẩn.

Tuy nhiên, cô gái lại bỏ mặc lời khuyên của mọi người bất ngờ ngả người về phía sông Hồng rồi rơi xuống bên dưới. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người la hét sợ hãi.

