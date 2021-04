Thông tin mới nhất vụ tai nạn kinh hoàng làm nhiều người thương vong ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ tai nạn làm 7 người thương vong tuyến đường ĐH03 qua địa phận xã Đại An, huyện Đại Lộc, sáng nay (10/4), trên báo Người lao động, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết người lái chiếc ôtô gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh (SN 1975; ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đã đến công an tự thú.

Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Về tình hình những nạn nhân cấp cứu trong bệnh viện, đại tá Giới cho biết, hiện sức khỏe của 5 người bị thương đã ổn định.



Sáng 10/4, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam cũng cho biết ông và lãnh đạo huyện đang vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. May mắn là đa phần các nạn nhân này chỉ bị thương bên ngoài, không có ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.



Như đã thông tin, khoảng 19 giờ tối 9/4, tại địa phận xã Đại An (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người chết, nhiều người bị thương nặng.



Theo thông tin từ công an cung cấp, thời điểm trên, tại tuyến đường ĐH03 thuộc xã Đại An, chiếc ô tô con 7 chỗ ngồi mang BKS 92A-183.25 đã tông vào 4 xe máy đi ngược chiều gồm 92E1-053.41, 92E1-481.73, 92E1-36143, 92N3-7509 khiến 2 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một chiếc xe tải cũng có liên quan trong vụ tai nạn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn leo lên hiên nhà một người dân, bị hư hỏng nặng. Một chiếc xe máy nằm dưới gầm ô tô, 3 xe máy khác nằm trên đường, nhiều vật dụng bị vỡ, vương vãi khắp nơi.

