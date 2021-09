Thông tin mới nhất vụ Chủ tịch UBND phường bị "tố" đánh bạc lúc giãn cách xã hội

Liên quan đến vụ một Chủ tịch UBND phường bị tố tụ tập đánh bạc lúc giãn cách xã hội, ngày 7/9, trên báo Dân trí, đại diện Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên (Hà Nội) khẳng định, không có việc lãnh đạo phường trên địa bàn tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vị lãnh đạo phường trên địa bàn quận Long Biên tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 (Ảnh chụp màn hình).

Theo vị đại diện Ủy ban kiểm tra (UBKT) Quận ủy Long Biên, trước đó, cơ quan này đã phối hợp với Công an quận Long Biên để xác minh thông tin "tố" một vị lãnh đạo phường trên địa bàn tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.



Qua xác minh, UBKT Quận ủy khẳng định, không có việc vị lãnh đạo này tụ tập đánh bạc vào ngày 7/8 như mạng xã hội đã lan truyền.



Trước đó, trên báo Người lao động, ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội khẳng định ông không vi phạm và nội dung tố là không chính xác.

Ông Hùng có mặt tại trụ sở UBND phường lúc 16h59. Ảnh chụp lại từ camera an ninh do ông Hùng cung cấp

Ông Hùng cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết tố ông tham gia đánh bạc vào 17h chiều 7/8. Thực tế ngày 7/8, tại trụ sở UBND phường, ông tham gia trao gần 2.000 suất quà cho người dân lao động tự do đang tạm trú trên địa bàn.



"Hơn nữa, camera an ninh của phường cũng đã ghi lại hình ảnh tôi cùng các đoàn thể trao quà cho người dân từ sáng đến chiều tối. Sau khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tôi đã làm việc, làm bản tường trình với Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên, cung cấp các hình ảnh chứng minh tôi không đánh bạc vào thời gian đó", ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, sự việc này ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín của bản thân và gia đình ông. Ông sống như thế nào thì nhân dân và đảng viên trên địa bàn đều biết.

Liên quan đến việc này, cũng trong ngày 7/9, Trung tá Lê Quang Thịnh, Trưởng Công an phường Long Biên, cho biết sau khi nhận được thông tin, Công an phường đã có báo cáo Công an quận để cử lực lượng xuống địa bàn xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định không có sự việc đánh bạc, tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội. "Trong ngày 7/8, anh Hùng trao quà cả ngày ở sân UBND phường. Tôi cùng nhiều ban ngành hỗ trợ phát quà", ông Thịnh khẳng định.

Còn chủ nhà nơi mà người đăng tải tố Chủ tịch phường Long Biên tụ tập đánh bạc cho biết đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý người đăng tải. "Thông tin đăng tải là sai sự thật, vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín của tôi và gia đình", người này nói.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "tố" một vị lãnh đạo phường tại quận Long Biên đã vi phạm các quy định phòng chống dịch, tụ tập đánh bài cùng một số cán bộ địa chính.

Nội dung bài đăng cùng hình ảnh thể hiện một người đàn ông đang cầm trên tay nhiều quân bài. Lúc này, trên bàn đang có nhiều quân bài khác và một xấp giấy tờ có màu giống tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Đáng chú ý, tài khoản đăng tải nội dung cho rằng, người cầm bài là lãnh đạo một phường ở quận Long Biên, một số người tham gia chơi cùng là cán bộ địa chính cùng phường. Cũng theo thông tin tố cáo thì sự việc xảy ra lúc 17h ngày 7/8.

Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên và công an quận đã vào cuộc làm rõ thông tin tố cáo nêu trên.

