Thời tiết miền Bắc 3 ngày cuối tuần sẽ ra sao?

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (9/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Bắc Quang (Hà Giang) 97mm, Việt Trì (Phú Thọ) 45mm, Nho Quan (Ninh Bình) 35mm,…

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có mưa.

Ngày hôm nay (9/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày hôm nay (9/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5. Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Hà Nội hôm nay có nhiệt độ dao động 19-22 độ C, giảm 5 độ C so với những ngày trước. Trạng thái mưa lạnh kéo dài cả ngày. Đến cuối tuần, nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần lên ngưỡng cao nhất 24-26 độ C. Trời hửng nắng, độ ẩm cao nhưng không vượt quá 90%, trạng thái nồm ẩm tạm chấm dứt.

Trong tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Do đó, khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu là Đông Bắc Bộ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ chịu tác động nhiều hơn khi có vùng áp thấp nóng.

Từ nay đến hết tháng 4, Bắc Bộ khả năng đón thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa nhưng đều ngắn ngày và xuất hiện cục bộ. Chuyên gia cảnh báo người dân ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến 10/4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-13/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13-16/4, có mưa rào và dông và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 9/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung trong đêm nay và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Đêm 09-10/4, có mưa rải rác.

Từ ngày 11-13/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 13-16/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Ngày 9/4 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày 15-16/4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnhh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và đêm ngày 08-09/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày 9/4, có mưa rào và rải rác có dông (mưa tập trung trong đêm nay và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Đêm 9-10/4, có mưa rải rác.

Từ ngày 11-13/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 13-16/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

K.N