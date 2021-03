Tài xế hí hửng khoe mánh khóe để "qua mặt" hệ thống camera phạt nguội ở Hà Nội

Trước đó, ngày 3/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính".

Mục tiêu của Đề án là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Đề án cũng hướng đến xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc; tổ chức đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng Công an nhân dân trong việc xử lý vi phạm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Nói về hiệu quả của việc lắp đặt camera "phạt nguội" trên toàn quốc, tại hội nghị thông tin báo chí công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) từng kỳ vọng đây sẽ là "liều thuốc" điều trị hiệu quả hành vi cố tình vi phạm Luật giao thông khi không có lực lượng chức năng, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc tăng cường "phạt nguội" sẽ đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.