Tai nạn thương tâm: Tài xế ô tô tải tử vong sau cú đâm vào đuôi xe bồn chở xăng

Vào khoảng 6h sáng nay (10/01), tại cao tốc Hải Phòng - Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô tải và xe bồn chở xăng khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến tài xế ô tô tải tử vong





Cụ thể, vào thời gian trên ô tô tải BKS: 35C-115.88 do anh Dương Trung Kiên (SN 1986), trú tại Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) lưu thông trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Khi đi đến đoạn phường Tràng Cát, quận Hải An (TP. Hải Phòng) bất ngờ đâm vào phía sau xe ô tô BKS 29C-181.72 (xe bồn chở xăng) do anh Nguyễn Duy Hưng (SN 1983), trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) điều khiển.

Phần đầu xe ô tô tải hư hỏng nặng, biến dạng





Cú đâm mạnh khiến tài xế Kiên tử vong tại chỗ và phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng, biến dạng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy