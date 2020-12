Tai nạn thương tâm ở Hải Dương: Một người tử vong, một người nguy kịch

Vào khoảng hơn 9h sáng nay (10/12), tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và xe ô tô tải khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay tại xã Nghĩa An. Ảnh: Đ.Tùy

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, ông N.T.V (SN 1948) và ông N.V.B (SN 1971), cùng trú tại thôn 1, xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) đèo nhau trên xe máy BKS: 34E1- 076.96 đi từ đường thôn Do Nghĩa qua cổng UBND xã Nghĩa An ra tỉnh lộ 392.

Cùng thời điểm này xe ô tô tải HOWO BKS: 90C- 076.23 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường 392 theo hướng cầu Vạn (huyện Tứ Kỳ) về bùng binh xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang). Khi đi đến đoạn đối diện cổng thôn Đa Nghi cùng xã Nghĩa An bất ngờ xe ô tô tải đâm trúng 2 nạn nhân đi xe máy nói trên.

Chiếc xe máy của nạn nhân nằm gọn dưới gầm ô tô tải. Ảnh: Đ.Tùy

Vết phanh xe ô tô tải trên mặt đường. Ảnh: Đ.Tùy

Cú đâm mạnh của ô tô tải khiến 2 nạn nhân ngồi trên xe máy ngã văng ra ngoài. Nạn nhân B. tử vong tại chỗ, còn ông V. bị thương nặng được cán bộ trạm y tế xã Nghĩa An sơ cứu và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội tại hiện trường, xe ô tô tải để lại vết phanh dài trên mặt đường tỉnh lộ 392. Riêng xe máy của nạn nhân nằm gọn trong gầm ô tô và 2 nạn nhân nằm cạnh rìa đường cách đầu ô tô tải khoảng 3m.

Hai nạn nhân bị hất văng ra cạnh rìa đường, trong đó ông B. tử vong, ông V. bị thương nặng. Ảnh: Đ.Tùy

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, công an cùng chính quyền xã Nghĩa An nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đồng thời cấp báo về Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế ô tô tải rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đức Tùy