Sau va chạm với xe máy, nữ công nhân ngã xuống đường, bị ô tô cán tử vong

Theo người dân tại hiện trường, khoảng 16h15 ngày 26/12, một nữ công nhân (khoảng 27 tuổi) điều khiển xe máy BKS 63B9-243.50, lưu thông trên đường Phạm Hùng (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), theo hướng từ cụm công nghiệp Trung An ra quốc lộ 1.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp 1 (xã Trung An, TP Mỹ Tho) thì bị xe máy BKS 63U1-2227, do một thanh niên điều khiển từ trong hẻm lao ra đụng phải xe của nữ công nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm đã khiến nữ công nhân ngã xuống đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe tải BKS 63C-122.48 (chưa rõ tên tuổi tài xế) chở cát, đang lưu thông cùng chiều, từ phía sau chạy tới cán phải nữ công nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn ứ.

Chiếc xe ô tô được cho bất ngờ đã cán phải nữ công nhân khi nạn nhân ngã xuống đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Mỹ Tho đã có mặt phối hợp với Công an xã Trung An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng đưa xe ben đi kiểm tra tải trọng.

Hiện Công an TP Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí