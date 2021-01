Sáng nay đỉnh Mẫu Sơn, Phia Oắc cây cối đóng băng, nhiều du khách thích thú chụp ảnh check in

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và rạng sáng nay 8/1, các trạm quan trắc đo được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 12 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 15 độ C. Đặc biệt tại Mẫu Sơn nhiệt độ đã giảm xuống -1.6 độ và đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu mùa đông đến nay.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 8/1/2021: Hà Đông 10.7 độ, Ba Vì 8.9 độ, Hoài Đức 10 độ, Láng 10.6 độ,... Từ đây đến trưa nay, khu vực Bắc Bộ quanh ngưỡng rét hại, cao nhất không quá 13 độ, vùng núi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, cao nhất không quá 15 độ.

Băng giá xuất hiện phủ trắng khu vực Mẫu Sơn

Từ đêm nay, toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi tiếp tục giảm.

Do nền nhiệt xuống thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay nên tại khu vực Mẫu Sơn đã có băng giá xuất hiện bao phủ trắng cành cây, ngọn cỏ trên khu vực đỉnh núi. Bên cạnh đó, được biết tại đỉnh núi Phia Oắc (huyện Nguyên Bình) nhiệt độ cũng tụt xuống khoảng -2 độ C và xuất hiện băng giá.

Được biết, đến khoảng 6h sáng nay nền nhiệt tại Mẫu Sơn đã xuống thấp chỉ khoảng -1.6 độ C

Băng giá phủ trắng xóa các cành cây ngọn cỏ tại đỉnh Mẫu Sơn

Băng giá phủ trắng Cao Bằng

Khu vực đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) cũng đã xuất hiện băng giá do nền nhiệt xuống thấp xấp xỉ -2 độ C

Nhiều người dân và khách du lịch thích thú chụp ảnh giữa trời giá lạnh và cùng nhau chiêm ngưỡng băng giá ở Cao Bằng

Băng giá phủ trắng cây cối trên đỉnh Phia Oắc

