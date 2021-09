Sáng 10/9: Du lịch bắt đầu mở cửa ở Lâm Đồng; người tiêm vaccine được ra đường ở Bình Dương; sớm mở lại các đường bay nội địa

Du lịch ở Lâm Đồng được mở cửa trở lại



Nhiều quán cà phê nhộn nhịp trở lại ở Đà Lạt, Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, trong đó cho phép hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại.



UBND tỉnh Lâm Đông yêu cầu tại các điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch từ 2 sao trở lên lưu trú không quá 2 người/phòng, công suất không quá 50%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đồng ý cho hoạt động trở lại một số dịch vụ như tập luyện thể dục - thể thao. Đối với hoạt động thể dục thể thao trong nhà chỉ áp dụng tối đa 50% số người so với ngày thường.

Các dịch vụ hớt tóc, làm đẹp áp dụng 1 nhân viên cùng 1 khách và chỉ phục vụ cùng lúc 50% công suất so với ngày thường (đối với cơ sở có từ 2 giường, ghế hoạt động trở lên). Các quán ăn uống, kể cả quán ăn uống vỉa hè phục vụ cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường và chỉ được bố trí tối đa 50% số bàn ghế.

Tạm ngưng thực hiện các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi nội tỉnh. Trong đó, duy trì các chốt phục vụ cách ly địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và chốt tại huyện Đạ Tẻh giáp ranh huyện Đạ Huoai. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Động thái này của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện tốt "mục tiêu kép" phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn thiệt hại.

Sẽ mở lại các đường bay nội địa thường lệ



Về cơ bản, các sân bay nước ta sẽ được chia thành 3 nhóm A, B, C tương ứng với 3 mức độ vùng dịch khác nhau

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến đề xuất kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch COVID-19 gửi Bộ Giao thông Vận tải, nhằm duy trì hoạt động hàng không, tránh đứt gãy nền kinh tế trong điều kiện một số địa phương đã có kết quả khả quan trong phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, có cơ chế áp dụng tự động để các hãng chủ động xây dựng kế hoạch, mở bán, triển khai khai thác chuyến bay chở khách thường lệ hoặc dừng chuyến bay theo điều kiện đã được quy định cụ thể; từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho hành khách đủ điều kiện về phòng chống dịch…

Duy trì hoạt động vận chuyển hàng không nội địa, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hãng, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế (không bao gồm yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách nội địa tại các cơ sở cách ly tập trung của quân đội hoặc địa phương được phê duyệt).

Để triển khai cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đưa phương án phân nhóm cảng hàng không, sân bay; xây dựng phương án phân các sân bay thành 3 nhóm A, B, C tương ứng là "vùng xanh", "vùng vàng" và "vùng đỏ". Theo đó, "vùng xanh" các sân bay thuộc tỉnh, thành trực thuộc trung ương không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; "vùng vàng" là các sân bay thuộc địa phương chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực (cấp quận/huyện trở lên) trong tỉnh, thành theo Chỉ thị 16; "vùng đỏ" gồm các sân bay ở địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo Chỉ thị 16.

Mỗi đường bay giữa vùng sẽ có yêu cầu, quy định cụ thể về giới hạn hành khách; hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đáp ứng một trong các quy định như có giấy xác nhận khỏi b

Công an TP.HCM khẳng định có chuyện 'bom' hàng đi chợ hộ



Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin về việc "bom" hàng thời gian qua tại họp báo

Chiều 9/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM tổ chức họp báo công bố thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM đã có trao đổi lại về tình trạng "bom" hàng thời gian qua.

Theo ông Hà, trong ngày 8/9 ông đã cung cấp rõ thông tin: các hãng shipper không bị "bom" hàng, mà chỉ có đi chợ hộ ở địa phương là đặt hàng nhưng không nhân hàng với 6 nhóm nguyên nhân. Tuy nhiên, một số thông tin đưa thông tin không chính xác.

Nói thêm về nội dung này, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho rằng, một số báo chí hôm qua có giật tít: "Không có chuyện "bom" hàng" là không đúng bản chất".

Trong khi công an thông tin không có chuyện "bom" hàng tại các hãng shipper, nhưng có việc đặt hàng mà không nhận hàng trong việc đi chợ hộ. Việc đưa tin như thế làm cho bà con hiểu nhầm.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 8/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà đã thông tin về 6 lý do "bom" hàng thời gian qua xảy ra trong mùa dịch.

Theo ông Hà, căn cứ phản ánh của các cơ quan báo chí, Công an TP chỉ đạo các địa phương tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan. Qua làm việc với các cơ quan quản lý shipper, các đơn vị này báo cáo hiện chưa phát hiện sự cố "bom" hàng.

Còn tại 21 quận, huyện, TP Thủ Đức, có hiện tượng đặt hàng mà không nhận hàng. Công an đã làm việc với 200 trường hợp đặt mua mà không nhận hàng.

Việc không nhận hàng có 6 nguyên nhân: Thứ nhất, do một số người dân không rành công nghệ nên khi thao tác đặt hàng thì trùng đơn, nhưng người dân không biết cách hủy nên hệ thống vẫn thực hiện.

Thứ hai, là địa chỉ giao hàng không chính xác nên lực lượng không tìm được địa chỉ.

Thứ ba, người dân đã hủy đơn nhưng hệ thống không cập nhập kịp nên vẫn giao hàng.

Thứ tư, đơn hàng giao quá lâu nên người dân chọn kênh phân phối khác để mua. Đơn hàng giao quá trễ nên người dân từ chối nhận đơn hàng.

Thứ năm, có trường hợp không cung cấp đúng mặt hàng đã đặt, không đủ đơn hàng hoặc sai đơn nên người dân từ chối nhận hàng. Ví dụ, người dân đặt nguyên con gà nhưng chỉ giao cánh gà hoặc đùi gà nên không nhận hàng.

Thứ sáu, có trường hợp đơn hàng đã nhận nhưng giao tiếp đơn khác nên người dân từ chối nhận.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết, hiện Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo công an địa phương làm rõ các trường hợp phản ánh về hành vi cố tình đặt hàng không nhận, gây khó khăn cho lực lượng của địa phương.

Học sinh ở Hải Dương được đề xuất trở lại trường

Học sinh trường tiểu học Kiến Quốc (huyện Ninh Giang) trước ngày nghỉ hè năm học 2020-2021. Ảnh: Đ.Tùy

Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương có công văn đề xuất về việc cho học sinh đi học trở lại gửi UBND tỉnh. Cụ thể theo phương án đề xuất từ 15/9/2021 cho phép học sinh lớp 1, lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 đi học trở lại.



Từ 20/9/2021, nếu tình hình dịch vẫn tiếp tục được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh, cho phép toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, học sinh giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đi học trở lại.Trẻ mầm non tổ chức ăn bán trú; từ cấp học tiểu học trở lên thực hiện việc tổ chức dạy 01 buổi/ngày; chưa tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống do các công ty phối hợp tổ chức trong nhà trường.



Điều kiện cho học sinh đi học: Các cơ sở giáo dục được đánh giá là an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hải Dương

Công văn nêu rõ: Trước khi đón học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức xét nghiệm cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trước khi học sinh đi học ít nhất được 1 ngày để đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy trực tiếp.

Được biết, sau khi tổ chức khai giảng năm học mới, từ lớp 2 đến lớp 12 học trực tuyến; riêng học sinh lớp 1, cấp học mầm non tạm thời chưa tổ chức dạy và cho học sinh đến trường.

Bình Dương cho phép người dân đã tiêm vaccine sau 14 ngày được ra đường



Tối 9/9, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành và địa phương về việc khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, tỉnh quyết định cho phép người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được phép ra đường.



Theo đó, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người dân đã tiêm ít nhất 1 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được tham gia lưu thông. Tuy nhiên, người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất, khi đi qua các chốt kiểm soát. Những người chưa tiêm vaccine và người tiêm mũi 1 dưới 14 ngày không được ra đường. Tuy nhiên, đối với người già, người có bệnh lý nền và trẻ em không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

Đối với hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bán buôn hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân, UBND tỉnh Bình Dương giao cho các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để quyết định cho phép mở cửa trở lại.

Đối với các vùng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục yêu cầu thực hiện các giải pháp khóa chặt ''vùng đỏ, điểm đỏ'', nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0.

Để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, Thường trực Tỉnh ủy giao ngành y tế phối hợp và hỗ trợ các địa phương "vùng đỏ" nhanh chóng hoàn thành công tác xét nghiệm sàng lọc và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với các thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Bến Cát, Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cố gắng hoàn thành công tác xét nghiệm sàng lọc trước ngày 15/9.

Song song với chiến dịch sàng lọc, bóc tách, các địa phương cũng cần chủ động rà soát lại danh sách người dân, công nhân lao động (kể cả người dân chưa đăng ký tạm trú và không có giấy tờ tùy thân) để tiến hành tiêm ít nhất mỗi người một mũi vaccine phòng COVID-19. Đây là điều cần thiết để người dân toàn tỉnh đạt được miễn dịch cộng đồng, tạo tiền đề vững chắc để từng bước mở cửa hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất giao UBND các huyện "vùng xanh" lên phương án, lộ trình nới lỏng giãn cách. Cụ thể, từ ngày 10-15/9, tỉnh cho phép người dân lưu thông trong phạm vi xã, phường, thị trấn; từ ngày 15-19/9 cho phép người dân lưu thông trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố; sau ngày 20/9 cho phép người dân lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh.

Các địa phương cần khẩn trương thành lập, kiện toàn nhân sự và đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ vật tư y tế tại những xã, phường, thị trấn có tình hình dịch bệnh căng thẳng, phức tạp. Các trạm y tế lưu động sẽ kết nối trực tiếp với tổ phản ứng nhanh, trạm y tế cố định của địa phương kịp thời cấp cứu, điều chuyển người bệnh.

K.N (th)

