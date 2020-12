Rét đầu đông, dân Hà Nội kín mít đi làm, Hồ Tây vắng bóng người qua lại

Nhân viên nhà máy Sam Sung đi làm từ sáng sớm dưới thời tiết lạnh được xe đưa đón từ Hà Nội đi Bắc NinhAi cũng trang bị áo rét và đồ ăn ngay từ sớm tinh mơKhông chỉ người dân công sở mà còn cả người lao động làm việc dưới thời tiết lạnhĐảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh (hạn chế ra ngoài trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín)Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét.Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, có nơi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.Người ngồi trên xe buýt co ro chờ đợi khi lượng phương tiện ùn tắc trên đườngNhiều người dân ra đường mặc áo bông che kín đầu và mặt

Sáng sớm lượng phương tiện ùn ứ trên đường Nguyễn Trãi-Hà Nội

Buổi sáng tại Hà Nội nhiệt độ khoảng 14 độ C, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong vào giờ cao điểm sáng sớm, đường phố xung quanh Hồ Tây vắng vẻ hơn thường ngày.

Đường phố quanh Hồ Tây vắng vẻ ngay tại giờ cao điểm buổi sáng, từng đợt gió lạnh thổi mạnh khiến ai cũng co ro khi lưu thông qua đoạn hồ này.Một người đàn ông vẫn giữ thói quen bơi lội, điều này khá nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ trong những ngày Hà Nội giá lạnh như thế này.Theo dự báo thời tiết, miền Bắc trời rét đậm, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, thấp nhất phổ biến 12 - 20 độ C. Thực tế sáng nay, thời tiết ngoài trời khoảng 14 độ C.Đoạn đường phố Vệ Hồ với 2 con rồng ngày thường rất đông người tụ tâp nhưng sáng sớm nay thưa thớt bóng người.Đường phố Nhật Chiêu không một bóng người lúc sáng sớm nay.

Phố Nguyễn Đình Thi lác đác chỉ 1,2 người dân đạp xe tập thể dục trong cái lạnh căm căm.

Theo Tiền phong