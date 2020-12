Quy định người dân được sử dụng pháo hoa gây tranh cãi

Nhìn nhận ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chánh Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nói: "Tôi cho rằng, để Nghị định này được thi hành và đảm bảo hiệu quả trên thực tiễn thì các cơ quan ban ngành, UBND các cấp cần phối hợp chặt chẽ, ban hanh quy chế, quy định riêng tại từng địa phương nhằm quản lý việc sử dụng pháo hoa để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi lẽ trong thành phần pháo hoa cũng có chất gây nổ, nếu không sử dụng đúng cách có thể gây phát nổ, gây mất an toàn đối với người sử dụng hoặc có thể gây cháy đối với tài sản… Ngoài ra, khi bỏ quy định cấm thì cơ quan chức năng cũng cần phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh pháo hoa phải đủ điều kiện cấp phép theo quy định, đối với trường hợp nhập lậu hoặc không được cấp phép thì phải xử lý thật nghiêm", luật sư Đặng Văng Cường cho hay.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, để đồng bộ với các quy định hiện hành thì khi Nghị định này chính thức có hiệu lực, các Bộ, ban ngành cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, hình thức xử phạt đối với việc quản lý, sử dụng pháo hoa để tránh sự chồng chéo trong các quy định pháp luật.