Quảng Bình: Sóng đánh chìm thuyền nan, 2 ngư dân mất tích

Ngày 7/12, lãnh đạo UBND xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, một thuyền nan với 4 thuyền viên của địa phương bị sóng đánh chìm trong lúc đánh bắt khiến hai ngư dân mất tích.



Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, chiếc thuyền nan có công suất 15CV ra khơi đánh bắt, trên tàu có bốn thuyền viên gồm: Trần Như Hoàng (28 tuổi), Trần Đức Tiến (36 tuổi), Trần Như Đông (35 tuổi) và Trần Như Đức (38 tuổi). Khi đang ở cách bờ khoảng 30m, chiếc thuyền không may bị sóng đánh chìm. Hai thuyền viên là anh Đông và anh Đức bơi được vào bờ thì không tìm thấy hai ngư dân còn lại.

Hai ngư dân may mắn thoát nạn nhanh chóng trình báo sự việc và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nắm thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng và ngư dân tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chính quyền xã Ngư Thủy cũng đã liên hệ với xã giáp ranh Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Hùng Trần