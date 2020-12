Phát hiện người phụ nữ ở Hải Dương tuyên truyền Pháp luân công cho học sinh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, cách đây ít ngày Công an huyện Thanh Miện vừa phát hiện một phụ nữ sinh sống trên địa bàn phát hàng loạt móc chìa khóa cho học sinh tại khu vực cổng trường THCS thị trấn. Đặc biệt, trên mỗi móc chìa khóa đều in hình hoa sen với logo và đường link dẫn vào trang web của Pháp luân đại pháp.



Ảnh minh họa

Cụ thể, vào khoảng 6h20 sáng 2/12, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Miện phát hiện bà Mạnh Thị Út (SN 1959, trú tại thị trấn Thanh Miện) đang phát hàng loạt móc chìa khóa cho học sinh tại khu vực cổng trường THCS thị trấn. Sau khi phát hiện điều bất thường, cơ quan công an thu giữ toàn bộ đồ vật gồm 190 móc treo chìa khóa nói trên.

Tại cơ quan công an, bà Út thừa nhận đã tham gia tập luyện Pháp luân công theo hướng dẫn trên mạng xã hội từ năm 2016 đến nay. Riêng số móc chìa khóa nói trên do bà tự tìm mua của một người không quen biết ở tỉnh Lạng Sơn với giá 500 nghìn đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Đức Tùy