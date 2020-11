Phát hiện người đàn ông tử vong trong chuồng bò

Chiều 20/11, người dân ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phát hiện một xác chết đang phân hủy trong một chuồng nuôi bò.



Trong lúc đi làm ruộng về, những người nông dân này thấy mùi hôi thối bất thường trong chuồng bò nên đã vào kiểm tra. Sau khi thấy thi thể, người dân nhanh chóng báo công an.

Người dân địa phương xác nạn nhân khoảng 50 tuổi. Ông không phải là dân địa phương mà từ Bình Dương lên đây mở trang trại nuôi bò thịt.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp pháp y khám nghiệm t.ử thi để xác định nguyên nhân. Thi thể có dấu hiệu đã tử vong nhiều ngày trước. Sáng nay 21-11, công an huyện Đức Hòa đã thông báo tìm địa chỉ, gia đình nạn nhân.

Theo Trọng Nguyễn (Nguoiduatin)