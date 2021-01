Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Sáng ngày 7/1, tin từ UBND xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ . Danh tính nạn nhân được xác định là L.V.T. (SN 1996; ngụ thôn Làng Rẫy, xã Thanh Lâm).

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay 7/1, người thân bàng hoàng phát hiện anh T. đã chết trong tư thế treo cổ tại xưởng làm tôn sắt của gia đình. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng.



Công an xã Thanh Lâm, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng tới hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh T. chết do treo cổ.

"Gia đình không yêu cầu giám định pháp y nên khi hoàn tất thủ tục, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ở địa phương, anh T. là người bình thường, hiện có mở một xưởng làm tôn sắt và có vay tiền ngân hàng"- lãnh đạo xã Thanh Lâm thông tin.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, thanh niên này đã nhiều lần có ý định treo cổ tự tử, nhưng những lần trước anh T. được người thân phát hiện kịp thời.

