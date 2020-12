Ô tô con lao xuống vệ đường sau cú đối đầu với xe tải, tài xế tử vong kẹt trong xe

Người dân cùng lực lượng chức năng phá cửa giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe ra ngoài nhưng tài xế đã tử vong trước đó.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h45' ngày 14/12 trên Quốc lộ 48, đoạn qua dốc Ba Cô thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An ), giữa xe tải và xe ô tô con khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, thời gian trên chiếc xe I10 mang BKS 37A-671.57 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Quỳnh Lưu - Nghĩa Đàn. Khi đi đến dốc Ba Cô, chiếc xe I10 bất ngờ đối đầu với chiếc chiếc xe tải thùng đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Cú đối đầu cực mạnh khiến chiếc xe I10 nát bét đầu, văng xuống ruộng sâu bên vệ đường. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con hiệu I10 biến dạng hoàn toàn. Nhiều bộ phận xe bị văng vương vãi khắp nơi. Đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân đã lập tức trình báo cho cơ quan chức năng, đồng thời giải cứu nam tài xế đang mắc kẹt trong xe con ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong do vết thương quá nặng.

Chiếc xe tải va chạm với xe con.

Hiện Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc xe con văng xuống vệ đường sau tai nạn.

Chiếc xe biến dạng.

Đầu, nóc xe nát bét.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ