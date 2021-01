Nữ sinh kể lại giây phút kinh hoàng toa tàu lượn vỡ đôi, văng khỏi đường ray: Mở mắt thấy bạn bị khung xe chèn vào bụng, rơi xuống dưới bãi cỏ

Nằm trên giường bệnh Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức, em Ngô Lan Phương, 17 tuổi, học sinh lớp 11 THPT Đông Anh, Hà Nội liên tục nhăn mặt vì đau đớn. Phương là một trong 3 nạn nhân sự cố tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.



"Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh và kinh khủng"

Phương cho biết, chuyến trải nghiệm Đảo Ngọc Xanh nằm trong chương trình ngoại khoá của nhà trường. Thời cấp 2, em đã từng vui chơi tại đây, nên lần này em dự tính không tham gia. Tuy nhiên, hôm 14/1, Phương vẫn quyết định cùng cả lớp, lên chuyến xe, khởi hành từ 6 rưỡi sáng.

Sau khi tham quan khu di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng, cả đoàn di chuyển tới khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nghỉ trưa và trải nghiệm. Phương ưa thích những trò chơi mạo hiểm, nên ăn xong bữa trưa, em đã đến ngay khu chơi thảm bay và xích đu. Sau đó, tàu lượn siêu tốc nằm trong kế hoạch trò chơi thứ 3 của em.

13 em học sinh, phần lớn là học sinh lớp Phương, trong đó có em Lê Tràng A. và Nguyễn Phi Hùng, đã rủ nhau chơi tàu lượn siêu tốc. Khi bước đến toa đầu tiên, Phương phát hiện thanh chắn an toàn không mở được. Nhân viên bảo vệ đã bảo em xuống phía dưới.

Cả nhóm gồm Phương, Tràng A. và Hùng cùng ngồi toa cuối. Trên toa có 2 hàng ghế, Tràng A. ngồi trên, Phương và Hùng ghế sau. Phương thắt dây an toàn cẩn thận, rồi quay sang nhắc nhở hai người bạn.

Khu tàu lượn bên trong Đảo Ngọc Xanh (Ảnh: FB)

Chuyến tàu lượn siêu tốc bắt đầu, cả 13 đứa trẻ đều hào hứng. Riêng Phương nhắm tịt mắt. Khi đi qua 2 đoạn gấp khúc, lúc vào cua, bất ngờ toa cuối xảy ra sự cố, vỡ làm đôi và trật khỏi đường ray.

Tràng A. ở phía trên văng xuống dưới đất bê tông cùng nửa toa xe, chấn thương nặng vùng đầu, bất tỉnh.

Theo phản xạ, Phương mở mắt, thấy Hùng bị khung xe chèn vào bụng, rồi bật dây an toàn văng khỏi nửa toa còn lại, đang rơi xuống dưới bãi cỏ. Khi nửa toa xe đập vào cột, chắn lại, Phương may mắn bám được một chiếc cột bên cạnh. Cú va đập mạnh, bánh răng của toa xe nghiền nát ngón út bàn tay phải của Phương, gãy đốt cuối, đứt cả mạch máu và gân. Khi đó, dây an toàn vẫn đang thắt chặt vùng bụng khiến cô bé không thể vùng vẫy, nín chặt đau đớn.

Những toa tàu còn lại vẫn tiếp tục vào ga, kết thúc hành trình mới phát hiện toa cuối bị tuột khỏi đường ray. Đằng xa, Phương đang cố níu kéo sự sống bằng cách ôm chặt vào chiếc cột sắt.

Không có người lớn nào chạy đến ứng cứu, nhóm học sinh nam tìm cách trèo lên người nhau, xếp thành 2 chiếc "thang người". Một chiếc giữ toa xe khỏi tuột khỏi đường ray, tốp còn lại tháo dây an toàn, từ từ tách Phương khỏi toa, rồi bế em xuống.

Máu chảy lênh láng khiến quần áo Phương be bét máu, em đờ đẫn, không nhận biết được xung quanh. "Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh và kinh khủng", Phương nhớ lại.

Một lúc sau, cả 3 học sinh được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ cấp cứu. Tràng A. không qua khỏi do cú đập đầu quá mạnh, người nhà xin đưa em về lo hậu sự. Phương và Hùng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Anh Ngô Duy Long, bố Phương cho biết, khi con gái gặp nạn, nhà trường hay công ty du lịch đều không thông báo ngay với gia đình. Dù vụ việc xảy ra khoảng 12h15 trưa 14/1, nhưng mãi đến 3h chiều, anh mới nhận được tin. Thời điểm đó, Phương và Hùng cũng đã được chuyển xuống Hà Nội.

Trong hồ sơ nhập viện Việt Đức của Phương, phần nội dung ghi lý do "ngã xe đạp điện". Anh Long bức xúc không biết ai hay bộ phận nào đã đứng ra khai báo như vậy. Anh đã yêu cầu huỷ bộ hồ sơ đó, và làm lại một bộ mới, ghi chính xác lý do con gái nhập viện là sự cố tàu lượn siêu tốc của khu vui chơi.

Vết thương của Phương khá nặng, gãy một đốt tay, các bác sĩ đã phải hội chẩn 3 lần, trước khi bước vào ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, không biết rõ liệu có giữ được ngón tay hay không. Bác sĩ bước ra, thông báo tin mừng, gia đình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hiện, Phương tỉnh táo, huyết động ổn, vết thương bàn tay phải đã được xử lý cắt lọc cố định xương, toàn thân ê ẩm.

"Cái tàu lượn ngoài trời dầm mưa dãi nắng, hoen gỉ suốt cả mùa dịch bệnh, tại sao đơn vị du lịch không bảo dưỡng thật tốt, mà để xảy ra sự cố thương tâm như thế này", anh Long nói.

Bản thân Phương lúc được đưa xuống mặt đất chỉ biết rằng bạn Hùng cũng bị ngã. Khi bệnh viện thông báo có 3 nạn nhân, em mới biết Tràng A. cũng gặp nạn, nhưng không qua khỏi. Nghĩ đến đây, Phương bật khóc. Tối hôm trước khi đi du lịch, Hùng và một số bạn trong lớp còn đến nhà Phương chuẩn bị đồ ăn mang theo. Ai nấy cũng đều thích thú vì được đi chơi.

Nhóm 3 đứa trẻ là những người bạn thân thiết trong lớp học, từ nay mãi mãi thiếu mất một thành viên.

Nhà trường nhận trách nhiệm trước sự cố đáng tiếc khiến một học sinh tử vong

Trong buổi trao đổi với chúng tôi chiều 15/1, cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh, chia sẻ nỗi buồn sâu sắc khi trường học mất đi một học sinh ngoan. Cô nói, đây là một sự cố vô cùng đáng tiếc!

Theo cô Hiền, trong kế hoạch hàng năm của nhà trường, sẽ tổ chức buổi trải nghiệm cho học sinh lớp 10 và 11 vào cuối học kì 1. Nhà trường đã trao đổi và thống nhất với ban cha mẹ học sinh, cho các con đi chơi vào ngày 14/1, tại khu di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, sau đó về nghỉ trưa và vui chơi các hoạt động trải nghiệm tại Đảo Ngọc Xanh. Trong vé vào cửa có sẵn mục "tích" các trò chơi, ở mỗi điểm chơi đều có người hướng dẫn.





"Mặc dù công tác chuẩn bị cho các con đi trải nghiệm rất chu đáo, cẩn thận. Suốt ngày diễn ra, cả phụ huynh học sinh cũng vào cuộc. Mỗi lớp đều có một hướng dẫn viên du lịch đi cùng và có thêm một người quản lý chung. Khi tham gia các trò chơi, các con vẫn đeo đai an toàn...", cô Hiền nói.

Từ hôm xảy ra sự cố, nhà trường cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình học sinh Lê Tràng A. và cử thầy cô túc trực ở bệnh viện Việt Đức, động viên gia đình hai em bị thương. Bản thân cô nhận trách nhiệm về vụ việc và mong rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm chặt chẽ hơn.

Theo Minh Nhân (Tổ quốc)