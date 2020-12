Nữ sinh bị gã đàn ông đánh dã man sau tai nạn kể lại giây phút kinh hoàng

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị gã đàn ông đánh dã man sau tai nạn, sáng 9/12, V.N.K.V. (15 tuổi), nữ sinh lớp 10 bị đánh sau va chạm xe ở đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi vết thương.

Cháu V. chưa hết hoảng sợ sau vụ bị đánh dã man vì va chạm giao thông.

Hiện sức khỏe của V. đang dần ổn định, được xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, tinh thần V. vẫn hoảng sợ và hiện chưa thể trở lại trường.



Trên Zingnews, V. cho biết khi tan trường, V. chở bạn bằng xe đạp điện về đến đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp) thì người đàn ông đi xe máy phía trước sang đường bất ngờ khiến V. không phanh kịp nên tông vào đuôi xe người này.

"Lúc đó cháu té xuống, chưa hình dung được chuyện gì thì đã bị đánh rồi. Cháu bị người đó dùng chân đá 2 cái vào mặt, dùng gậy sắt quất 2 cái vào phía sau đầu. Người đó vừa đánh vừa chửi cháu là "sao tông vào xe của tao". Sau đó, máu chảy xuống, cháu choáng váng rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy ở trong bệnh viện rồi", V. kể lại.

V. cho biết, sau này xem lại đoạn clip càng sợ hãi hơn vì không nghĩ mình bị đánh nhiều như vậy. "Cháu muốn xử lý nghiêm người đánh cháu để không có chuyện tương tự xảy ra nữa", nữ sinh lớp 10 nói.

Em V. phải khâu 10 mũi trên đầu sau khi bị nam thanh niên đánh dã man.

Trên báo Pháp luật TPHCM, bà Võ Thị Mộng Th. mẹ em V.N.K.V (15 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã làm đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì hành vi đánh em V.



Theo bà Th., ngày 8/12, gia đình đã phối hợp với cơ quan công an cho em V. đi giám định thương tích. Em V. bị khâu tổng cộng 10 mũi trên đầu. Vết thương này em V. bị Thành dùng một cây gậy ba khúc đánh vào đầu.



“Khi xem lại clip ghi lại cảnh con tôi bị đánh, gia đình tôi vô cùng bức xúc và đau lòng. Con tôi chỉ là một đứa trẻ mà bị một thanh niên đánh hết sức dã man. Rất may sức khỏe của cháu đã tạm thời ổn định. Tôi rất mong cơ quan chức năng xử lý người thanh niên đúng theo quy định của pháp luật” - bà Th. bức xúc nói.



Trên Dân trí, cô Nguyễn Thị Kim Thoa (giáo viên chủ nhiệm của V.) cho biết có coi clip trên mạng xã hội nhưng không biết đó là học sinh lớp mình. Sau khi xác minh mới biết là V. nên cô Thoa cùng ban giám hiệu nhà trường đã xuống gia đình thăm hỏi động viên V.. Cô Thoa đánh giá V. là học sinh năng nổ, có thành tích học tập khá, có khiếu về mỹ thuật. Hiện V. còn đau nên chưa thể đến trường.



Liên quan đến vụ việc này, chiều 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ Lê Tấn Thành để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, sau khi xảy ra va chạm giao thông, bực tức vì xe đạp điện của 2 nữ học sinh tông vào xe máy của mình nên Thành đánh V. như sự việc được camera an ninh nhà người dân ghi lại. Thành khai thêm, trước khi xảy ra vụ việc, Thành có ăn nhậu với bạn, trong người có hơi men nên không làm chủ được bản thân.



Trước đó, khoảng 16h40 ngày 7/12, Lê Tấn Thành chạy xe máy chở theo một phụ nữ trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Trương Bình Hiệp. Khi quay đầu thiếu quan sát, xe của Thành va chạm với 2 học sinh đi xe đạp điện và một phụ nữ chạy xe máy.

Nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì bị Thành đá liên tiếp vào mặt. Sau đó, anh ta cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu nạn nhân.

K.N (th)