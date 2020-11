Nữ cán bộ Tỉnh ủy Yên Bái tử vong trong vụ xe Limousine đâm vào xe container trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến xe ô tô Limousine Car Forent Vip với ô tô đầu kéo khiến 8 người nhập viện, trong đó có 1 người tử vong do thương tích nặng.



Nữ hành khách xấu số được xác định là chị Đặng Thị Kiều L. (SN 1978, hiện đang là cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái).

Lực lượng chức năng cùng người dân cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trên xe Limousine.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị L. đang cùng người nhà đi xe Limousine xuống Hà Nội khám bệnh.

Sau tai nạn, chị L. được đưa về Bệnh viện tỉnh Yên Bái điều trị nhưng do vết thương nặng, chị đã được chuyển về Hà Nội ngay trong đêm. Tuy nhiên, khoảng rạng sáng 30/11, chị L. đã không qua khỏi.

Nhiều hành khách bị thương sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 29/11, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km 82+500 (thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), theo hướng Lào Cai đi Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô Limousine (chở 10 người) và xe container di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, chiếc xe Limousine hư hỏng nặng phần đầu, 8 người trên xe khách bị thương; trong đó tài xế xe Limousine là Đào Mạnh Tuấn (SN 1989 ở xã Phúc Lộc, huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị gãy xương sườn.

Đầu xe Limousine biến dạng sau khi đâm vào xe container.

Theo nhận định ban đầu từ Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe ô tô Limousine mang biển kiểm soát 29B-607.14 có khả năng không giữ được khoảng cách an toàn nên đã đâm vào xe container mang biển kiểm soát 19C-095.16, kéo theo rơmoóc 19R-004.52.

Nhật Tân