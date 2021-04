Người phụ nữ sống một mình tử vong bất thường, thi thể ở hồ nước trong vườn

Chiều 10/4, ông Trương Quốc Tuấn, Trưởng Công an xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an xã vẫn đang bảo vệ hiện trường để chờ Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ.

Ngôi nhà của gia đình chị H.





Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày một số người dân đã phát hiện chị Phạm Thị H. (SN 1972, trú tại thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn) đã tử vong nổi trên hồ nước ngay trong vườn nhà chị này.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng đến đưa thi thể chị H. lên bờ.

Theo thông tin từ Công an xã Vụ Bổn, chị H. hiện sống một mình. Chồng chị này đã mất cách đây 3 năm, các con chị đã lớn và đi làm ăn xa.

Hiện công an xã đã liên lạc với người thân của chị H. nhưng tới chiều tối cùng ngày vẫn chưa có ai đến.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị