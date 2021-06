Người lao động mưu sinh ở bến xe Mỹ Đình mướt mồ hôi trong đợt nắng đỉnh điểm

Theo ghi nhận tại khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), nơi hàng hóa từ Hà Nội được vận chuyển đến và đi các tỉnh khác nhau, luôn có xe ra vào nườm nượp. Nắng nóng thời điểm này lên tới 45-50 độ C, cùng với nền nhiệt bêtông bốc lên làm cho không chỉ đội công nhân bốc xếp hàng hóa mệt mỏi mà ngay người gửi và nhận hàng cũng thấy bức bối.

Bến xe Mỹ Đình những ngày này nắng như thiêu như đốt

Đang miệt mài kéo hàng cho khách, ông Phạm kế Thiện, Tổ trưởng an ninh trật tự và bốc xếp hàng hóa trong bến xe Mỹ Đình, cho biết: "Do công việc bốc xếp hàng hóa của người dân rải rác ở trong ngày, nên chúng tôi đã chia 2 ca, sáng và chiều để làm việc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng xe hoạt động ở bến chỉ còn khoảng 20% so với trước, dẫn đến việc cũng giảm đi nhiều. Nhưng mọi người gửi hàng hóa thì vẫn duy trì. Thời điểm hàng hóa mọi người gửi nhiều nhất là từ khoảng 10 giờ đến 12 giờ trưa và 16 giờ đến 18 giờ chiều hằng ngày".

Dù công việc vất vả là thế, nhưng nhiều người lao động vẫn bám nghề để nuôi sống bản thân và gia đình

"Những ngày này thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao vào buổi trưa. Đúng vào thời điểm mà hàng hóa đổ dồn nhiều, nên hầu hết mọi người lao động làm việc trong khoảng thời gian này đều vất vả. Chúng tôi cũng bố trí từng nhóm thay phiên nhau, mệt có thể nghỉ ngơi"- ông Thiện nói thêm

Anh Nguyễn Viết Thảo (Xuân Phương, Hà Nội) làm công việc bốc vác hàng hóa ở đây đã được 6 năm cho hay: "Thời gian này thời tiết nắng gắt khá vất vả cho những người lao động chân tay như chúng tôi. Vất vả nhất là khi bốc hàng hóa vào khoảng thời gian từ giữa trưa cho đến 4 giờ chiều, thời điểm này nắng nóng đỉnh điểm nhất".

Nắng nóng gay gắt lại phải làm việc ở nền nhiệt độ cao khiến nhiều công nhân bốc vác ở đây nhanh mất nước

Còn anh Nguyễn Như Dũng (quê ở Nông Cống, Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi ra Hà Nội làm việc được 5 năm rồi, thời điểm này do ảnh hưởng của dịch nên làm việc gì cũng khó. Mặc dù buổi trưa những ngày này ở Hà Nội nhiệt độ oi nắng, nhưng có công việc để làm thời điểm này thì cũng mừng rồi. Một tháng lương tôi làm ở đây được khoảng 7 đến 8 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống".

Nhóm công nhân được phân công ra từng xe lấy hàng từ người chở đồ đến và ghi nhận gửi hàng vào xe nào, đến tỉnh, huyện nào. Tùy theo lượng hàng to hay nhỏ sẽ được tính với giá thành khác nhau, dao động từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi lần vận chuyển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội hôm nay 20-6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 38 độ C vào khung giờ từ 12- 16 giờ. Thời tiết duy trì ở trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê-tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới 42-45 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao kéo dài từ 10 giờ đến 19 giờ.

Việc kéo những xe hàng như thế này vào giao cho các nhà xe rất vất vả vì ngoài mất sức vì kéo hàng, họ còn phải đương đầu với cái nắng nóng gay gắt

Mỗi người công nhân bốc vác hàng thuê đều trang bị cho mình một cái khăn có thấm nước để làm dịu bớt cái nóng

Thời tiết nắng nóng và hoạt động ở cường độ cao trong nhiều giờ khiến những công nhân ở đây thấm mệt

Người lao động ở đây khi ra đầu cổng vận chuyển hàng vào bên trong đều thực hiện nhanh chóng để tránh cái nắng nóng gay gắt

Áo của những lao động này luôn đẫm mồ hôi vì cường độ làm việc cao và luôn phải phơi mình dưới trời nóng như thiêu đốt

Sau mỗi chuyến hàng được chuyển đi, những lao động tận dụng chút thời gian để nghỉ ngơi, chỉ phút sau các xe hàng lại ập vào bến liên tục

Theo NLĐ