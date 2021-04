Người đàn ông tử vong sau khi rơi từ chung cư ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra khoảng 3h ngày 2/4 tại chung cư Masteri An Phú, số 179 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Thời điểm trên, người dân sống tại chung cư Masteri An Phú nghe tiếng động mạnh ở khu vực hành lang phía giáp đường Võ Trường Toản. Đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông nước ngoài khoảng hơn 30 tuổi nằm bất động.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: A.H.



"Người đàn ông này rơi từ lầu 7 xuống đất. Mọi người kiểm tra đã phát hiện ông này tử vong", một cư dân tại đây cho biết.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú và Công an TP Thủ Đức đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Sau đó, thi thể người đàn ông này được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.



Nhà chức trách TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân sự việc.

