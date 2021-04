Người đàn ông chết bất thường trong tư thế treo cổ ở phòng trọ tại Bình Dương

Ngày 13/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông treo cổ trong phòng trọ trên đường Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.



Nạn nhân được xã định là anh Trần Văn A. (32 tuổi, quê Nghệ An).

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, sáng cùng ngày, người bạn của anh A. tới phòng để chở anh đi làm. Tuy nhiên, gọi nhiều lần không thấy anh A. ra, gõ cửa thấy khoá trong, người này báo cho người dân dãy trọ tới hỗ trợ thì phát hiện anh A. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng.

Nhận thông tin, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết anh A. có vợ và 3 con nhỏ, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19, người vợ dẫn con về quê sinh sống. Anh A. ở lại đi làm công nhân nhưng cũng mới xin nghỉ vì công ty ít việc. Thời gian này, bạn bè có việc gì thì tới rủ anh đi làm chung.

Ngọc Quyên