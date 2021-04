Người dân mang đồ ăn, nước uống cho công an thức đêm làm căn cước công dân gắn chip

Thực hiện kế hoạch sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật làm việc 24/24 giờ kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Người dân trên địa bàn cũng vui vẻ chấp nhận đi làm căn cước công dân vào các khung giờ đêm khuya, sáng sớm.



Nhiều người còn mang các suất cơm, nước uống, sữa và nhiều đồ ăn nhanh tới hỗ trợ công an làm đêm.

Anh Bùi Văn Hùng – chủ một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn chia sẻ: "Tôi có những phần quà, phần ăn muốn gửi đến để động viên khích lệ tinh thần các chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Hiện Công an thành phố Huế triển khai 4 tổ công tác làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động. Mỗi tổ công tác mỗi ngày thu nhận ít nhất 450 hồ sơ/1 máy. Chỉ trong 1 tuần có 5 lần vượt xa chỉ tiêu đề ra, chạm mốc trên 600 và 700 hồ sơ/ 1 máy, được Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Công an thành phố khen thưởng.



Công an TP Huế đặt mục tiêu hoàn thành việc thu nhận 280.000 hồ sơ phục vụ cấp căn cước công dân trước ngày 31/5/2021.

Người dân mang đồ ăn, thức uống hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cấp căn cước công dân.

Chính quyền các địa phương trao tặng quà cho lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an xuyên đêm làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Hoàng Dũng - Sơn Nguyễn