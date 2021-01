Nghệ An: Truy tìm 4 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Sáng 6/1, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi đến công an các xã, thị trấn về thông tin có 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và yêu cầu các đơn vị khẩn trương truy tìm, xử lý. Đảm bảo tối ưu công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.



Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 4/1, có 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc – Lạng Sơn. Sau đó, những người này bắt taxi Hoa Phượng đi về TP Hải Phòng rồi bắt xe khách từ TP Hải Phòng đi Quảng Bình.

Khi đến khu vực Nam Cấm (thuộc huyện Nghi Lộc) thì 4 người này xuống xe đi về hướng Cửa Lò.

"Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép của những người này và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu các Trưởng Công an xã, thị trấn khẩn trương, truy tìm, xử lý nghiêm các đối tượng…

Quá trình thực hiện nếu phát hiện và tạm giữ đối tượng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đưa ngay đến trại y tế xã cách ly, kiểm tra sức khỏe…" - Công văn nêu rõ.

V. Đồng