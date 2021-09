Ngày đầu đến trường, một học sinh tử vong do va chạm với xe buýt

Sáng 6/9, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh gặp nạn ngay trong ngày đầu đến trường năm học mới.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe mô tô trên đường ĐT 477, thuộc thị trấn Me, huyện Gia Viễn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 6h30 ngày 6/9, tại Km 9+200 đường ĐT 477 thuộc thị trấn Me, huyện Gia Viễn.

Thời điểm trên, anh Trần Xuân Lộc điều khiển xe buýt BKS 35B-003.41 đi từ cầu Đế đến ngã ba Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 35A-01775. Xe mô tô do em Đinh Ninh H. (SN 2006, trú xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) điều khiển, chở theo em Đinh Thị Ng. (SN 2006).

Cú va chạm mạnh khiến H. và Ng. bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn cấp cứu. Tuy nhiên, em H. sau đó đã tử vong.

Được biết, em H. và Ng. đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn. Khi gặp nạn, hai em đang đèo nhau đến trường trong ngày đầu năm học mới.

Chiếc xe máy bị văng xuống đường sau khi va chạm với xe buýt.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Gia Viễn đã cử lực lượng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

Theo Dân trí

