Nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Phúc Sơn).

Chiều ngày 15/4, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra tổng hợp, công an quận này đang phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 2 điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư Thái Hà (43 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) xuống đất tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 9h35 sáng ngày 15/4, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc, tại chung cư Thái Hà có một nam thanh niên tử vong do rơi từ tầng cao chung cư Thái Hà xuống sảnh tòa CT2.

Theo một số nhân chứng, thời điểm được phát hiện, nam thanh niên đã tử vong (Ảnh: Phúc Sơn).

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân là một nam thanh niên sinh năm 1989, rơi từ tầng 7 xuống sảnh CT2. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã tiếp cận hiện trường và phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 2 và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân sự việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Dân trí