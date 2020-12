Nam sinh rơi từ sân thượng trường dạy nghề xuống đất tử vong

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chiều 1/12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ việc một nam sinh rơi từ sân thượng xuống đất tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định Đ.Q.T (16 tuổi, ngụ Đồng Nai).



Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, các sinh viên của Trường cao đẳng Công nghệ Đồng An (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhìn thấy một người rơi từ trên sân thượng của toà nhà cao 4 tầng xuống đất.



Khi chạy lại kiểm tra thì phát hiện nam sinh nằm bất động dưới nền bê tông, đã tử vong tại chỗ.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân đang theo học một lớp dạy nghề trong Trường cao đẳng Công nghệ Đồng An.

