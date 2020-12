Mới có 400 nghìn trong số 3,8 triệu xe ô tô nạp tiền sử dụng thu phí không dừng

Tuy đã nhiều lần gia hạn và thực hiện "tối hậu thư" đến hết năm 2020 các trạm thu phí (BOT) giao thông trên cả nước phải hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng nhưng đến nay việc triển khai này vẫn còn nhiều vướng mắc và chậm so với yêu cầu.



Ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC, nhà cung cấp dịch vụ giai đoạn 1 dự án thu phí tự động không dừng cho biết, cả nước hiện đã có gần 1 triệu xe ô tô trong tổng số 3,8 triệu xe đã dán thẻ E-tag. Tuy nhiên, nhiều chủ xe dán thẻ nhưng không sử dụng, tỷ lệ nạp tiền sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) mới chỉ đạt khoảng 40% trong tổng số gần 1 triệu xe ô tô đã dán thẻ.

Nguyên nhân được ông Vinh chỉ ra là do công tác truyền thông chưa hiệu quả, khách hàng chưa quan tâm, chưa thấy được lợi ích của dịch vụ thu phí tự động không dừng. Chỉ những chủ phương tiện nào bị CSGT nhắc nhở mới đi dán thẻ.

Hiện VETC cử người đi đến tận các Bộ, ngành để dán thẻ. VETC đã ký hợp đồng với các Trung tâm đăng kiểm nhưng các trung tâm không mặn mà vì mức phí thấp và dán sai sẽ bị phạt. Ngoài kênh dán thẻ tại các trạm thu phí, thậm chí VETC đã đến tận các tòa nhà chung cư để dán thẻ nhưng không hiệu quả.

Mới có gần 1 triệu xe ô tô trong tổng số hơn 4 triệu phương tiện trong cả nước dán thẻ E-tag. Ảnh: Nhật Tân

Nói thêm về việc số lượng phương tiện đã dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí để sử dụng rất thấp, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc phải có một tài khoản thu phí ETC riêng và người dùng muốn dùng dịch vụ ETC phải chuyển tiền trước vào tài khoản giao thông nhưng không được tính lãi, vừa gây bất tiện với chủ phương tiện, vừa khiến doanh nghiệp vận tải bị chiếm dụng một khoản tiền không nhỏ khi chưa sử dụng đến.

Ông Thanh cho biết, tại Chỉ thị 39/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ xe, đảm bảo liên thông, thuận lợi, an toàn nên việc thực hiện trong thời gian tới chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Nhưng đến thời điểm này, việc kết nối giữa tài khoản ngân hàng với tài khoản giao thông của chủ phương tiện mở tại nhà cung cấp dịch vụ thu phí vẫn chưa được hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư - Bộ GTVT, Bộ GTVT đang rà soát và khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, dự án thu phí không dừng sẽ "cán đích" đúng ngày 31/12 như yêu cầu của Chính phủ.

Bộ GTVT đã yêu cầu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, chủ đầu tư dự án ETC, khẩn trương mở rộng phạm vi kết nối tới tất cả ngân hàng (hiện tại chỉ có BIDV). Đồng thời, đơn vị này phải sớm hoàn thiện giải pháp kết nối tài khoản thông qua hệ thống ví điện tử ViettelPay.

Nhật Tân